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Thiago Mendes sofre ataques racistas após postagem sobre o Boca e se desculpa por provocação

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Thiago Mendes foi alvo de ataques racistas nas redes sociais nesta quarta-feira (14), depois de compartilhar uma montagem em que aparecia rasgando o escudo do Boca Juniors. A publicação ocorreu após a vitória do Vasco por 1 a 0 na Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O volante retirou a imagem e divulgou uma manifestação na qual pediu desculpas pelo conteúdo compartilhado.

Produzida com inteligência artificial, a montagem havia sido publicada por um torcedor que marcou o jogador no Instagram. Thiago Mendes reproduziu a imagem nos stories, e a repercussão alcançou torcedores do Boca. Comentários com emojis de macaco e banana, utilizados como insultos racistas, também foram registrados em outra publicação do atleta, dedicada à comemoração do resultado.

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Na explicação sobre o repost, o capitão vascaíno afirmou que havia compartilhado várias publicações nas quais fora marcado e não observara os detalhes de uma delas. Atribuiu a atitude à emoção e à adrenalina depois da partida e disse que apagou o conteúdo assim que percebeu o problema.

"Em nenhum momento tive a intenção de desrespeitar o Boca Juniors, sua história ou sua torcida", escreveu Thiago Mendes. O jogador procurou esclarecer que a reprodução da montagem não representava uma manifestação deliberada contra a instituição argentina.

"Peço desculpas a quem possa ter se sentido ofendido", acrescentou. Ao concluir a nota, defendeu que o respeito deve prevalecer sobre a rivalidade e o resultado esportivo. O pedido de desculpas tratou da imagem compartilhada; a manifestação não apresentou uma resposta específica aos ataques racistas.

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A repercussão nas redes ocorreu após uma noite em que o Vasco construiu vantagem na disputa por uma vaga na final. Adson marcou de cabeça, depois de cruzamento de Andrés Gómez. A equipe comandada por Pedro Emanuel sustentou o placar mesmo após a expulsão do colombiano, aos 18 minutos do segundo tempo, e resistiu à pressão dos donos da casa.

Depois da partida, Thiago Mendes havia destacado a importância de levar a decisão para o Rio de Janeiro com vantagem e projetado o apoio da torcida no segundo encontro. "Lá, eles vão sentir o nosso torcedor. Vamos em busca da classificação", afirmou ao comentar a volta.

O reencontro com o Boca está marcado para terça-feira (20), às 21h30. Um empate classifica o Vasco; derrota por um gol leva a disputa aos pênaltis. Antes do compromisso continental, o time enfrenta o São Paulo no sábado (17), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

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