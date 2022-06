Thiago Mendes renova com o Lyon até 2025 e adia retorno ao futebol brasileiro

(via Agência Estado)

O volante Thiago Mendes não vai jogar no Flamengo, tampouco no Botafogo. Nesta sexta-feira, o Lyon anunciou a renovação do contrato com o jogador até o fim da temporada 2025, acabando com as especulações de que poderia deixar o futebol europeu. Ele seguirá por mais três temporadas na França.

Thiago Mendes desembarcou no Rio esta semana com a família para passar férias e muito se especulou que poderia reforçar Flamengo ou mesmo o Botafogo. Sua mulher, Kelly, deixou torcedores entusiasmados sobre a possibilidade de jogar em um clube nacional com mensagem enigmática de que "grandes coisas estão por vir."

Kelly já havia agitado as redes sociais ao postar fotos com a camisa flamenguista, fazendo entender que o volante poderia defender o rubro-negro carioca. Mas, desta vez, já sabia do acordo firmado. Dirigentes, porém, sempre negaram existir contatos. Alguns até acusaram o jogador de querer se promover em cima do Flamengo.

O clube francês usou suas redes sociais para revelar nesta sexta-feira a assinatura da extensão do contrato. "Thiago prolonga sua aventura até 2025", anunciou o Lyon, com um vídeo de lances e gols do jogador com a camisa 23.

"Sim, estou sempre feliz por vestir a camisa do Lyon, é um passo muito importante para mim. Meu objetivo é poder ganhar um título aqui", falou o brasileiro em mensagem gravada. "Quero levar alegria para os fãs."