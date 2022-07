Thiago Couto compensa erro com defesa de pênalti e é elogiado por Miranda

Ricardo Magatti (via Agência Estado)

Thiago Couto não se abalou com as críticas decorrentes de erros nos jogos anteriores e também no duelo desta quinta-feira e foi determinante para o São Paulo ganhar do América-MG e se colocar em vantagem no confronto da Copa do Brasil, torneio no qual o clube do Morumbi busca seu primeiro título.

O jovem goleiro substitui o titular Jandrei, ausente devido a uma fratura em uma das vértebras da coluna lombar. Foi o quarto jogo seguido do atleta de 23 anos, que teve de lidar com questionamentos da torcida em razão de atuações inseguras nas duas últimas partidas, contra Inter e Goiás, nas quais levou seis gols, três em cada.

No Morumbi lotado, com mais de 51 mil são-paulinos, Thiago falhou novamente e quase viveu um novo calvário ao cometer pênalti em Henrique Almeida no segundo tempo. No entanto, o goleiro se redimiu ao defender a cobrança de Iago Maidana e deixou o campo aplaudido e enaltecido por seus companheiros.

"É bom destacar o fator primordial, a defesa do Couto no pênalti. Garoto que trabalha bastante. Demonstrou que está no caminho de ser grande goleiro", disse o veterano Miranda, elogiando o colega. "O Couto hoje deu conta do recado, muitos jogos melhores virão", completou.

Outros podem mesmo vir, já que a diretoria está no mercado atrás de um novo goleiro. Tentou trazer Jhon, do Santos, e Rafael Cabral, do Cruzeiro, mas não teve sucesso nas tratativas.

A partida de volta está marcada para o dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, no estádio Independência, onde o São Paulo jogará pelo empate. Os mineiros precisam de uma vitória por dois gols. Caso vençam por um, a vaga será definida nos pênaltis. Não há gol marcado fora como critério desempate.

"A equipe está de parabéns pela luta e dedicação. Temos mais 90 minutos, vamos buscar a classificação. Jogar no São Paulo é pressão, todos que vestem a camisa sentem frio na barriga."