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NEGOCIAÇÃO

Thiago Almada frustra o Flamengo chega a acordo com River Plate, diz jornalista

Meia argentino tem acordo verbal com clube argentino; Rubro-Negro agora intensifica busca por atacante do Zenit

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Thiago Almada frustra o Flamengo chega a acordo com River Plate, diz jornalista
Autor Almada foi um dos pilares do elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024 - Foto: Reprodução/Instagram @thiago_almada23

O sonho do Flamengo em contar com o talento de Thiago Almada chegou ao fim. Disputado também pelo River Plate, o jogador acertou a sua ida para o clube argentino frustrando a diretoria rubro-negra. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o meio-campista tem um acordo verbal definido faltando apenas detalhes para que a transação seja anunciada.

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Com passagem de destaque no Botafogo, ele foi um dos pilares do elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Segundo o jornal espanhol Marca, o Atlético de Madrid vai receber cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 118 milhões) na negociação.

A transação acontece um dia depois de o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, desembarcar de uma viagem a Buenos Aires onde o assunto principal foi tentar definir a vinda de Almada para o futebol carioca. No seu discurso, no entanto, o dirigente português deu mostras de que o acerto estava longe de ser definido.

"Fui lá deixar claro para eles (estafe do jogador) que nós (clube) não entraríamos em leilões. Aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo", afirmou o diretor que deixou em aberto a situação do atleta.

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"Pode vir o Almada, pode vir outro, ou não vir ninguém. Mas se vier algum jogador, ele vai chegar nas condições que o Flamengo quer, e não em leilões", disse Boto ao atender a imprensa no aeroporto.

Almada seria uma alternativa para a posição do uruguaio Arrascaeta na criação de jogadas no meio-campo.

O Flamengo vive uma crise técnica após ver o líder Palmeiras abrir uma distância de oito pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe, que vem de dois empates com o São Paulo e o Internacional, volta a campo no fim de semana, quando encara o Vitória, no Maracanã.

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A nova meta da diretoria agora é o atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit. Com Almada já fora dos planos, a tendência é que as negociações com o clube russo sejam intensificadas para que o acerto seja definido em breve. A proposta pelo atleta gira em torno de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 178 milhões).

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