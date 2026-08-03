Thiago Almada dá sinal verde ao River Plate e pode frustrar planos do Flamengo, diz TV

O futuro de Thiago Almada pode estar novamente no futebol argentino. O meia de 25 anos teria manifestado interesse em defender o River Plate, segundo informações da ESPN Argentina, que aponta um sinal positivo do jogador para a equipe de Buenos Aires. A movimentação altera o cenário de uma negociação que também tinha o Flamengo como um dos interessados.

A possível transferência ainda depende de um acordo entre os clubes. O River Plate terá de negociar diretamente com o Atlético de Madrid, atual dono dos direitos do jogador. A equipe espanhola desembolsou mais de 20 milhões de euros para contratar Almada do Botafogo e pretende recuperar o valor investido na operação.

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A informação sobre a preferência do argentino pelo River foi divulgada pelo jornalista Javier Gil Navarro durante a programação da ESPN deste domingo, 2.

O interesse do Flamengo pelo jogador ganhou força ao longo de julho. Segundo a ESPN Argentina, o clube carioca havia recebido uma sinalização favorável de Almada e de seu estafe para avançar nas tratativas. O argentino teria aprovado o projeto apresentado pelo Rubro-Negro, tanto pela estrutura disponível quanto pelas condições financeiras colocadas na mesa.

A avaliação interna do Flamengo naquele momento era de que o clube poderia levar vantagem na concorrência com o River. A situação, entretanto, mudou com a nova movimentação do jogador e a indicação de que seu desejo seria retornar ao futebol argentino.

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A dificuldade da operação já havia sido admitida publicamente por José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Em entrevista ao Prime Video, no dia 29 de julho, o dirigente confirmou o interesse em Almada, mas ressaltou os obstáculos para concluir o negócio.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada deixou o futebol argentino para atuar no Atlanta United, dos Estados Unidos. Depois, passou pelo Botafogo e teve uma experiência por empréstimo no Lyon, da França, antes de ser contratado pelo Atlético de Madrid.

O meia também acumula trajetória pela seleção argentina. Ele fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022 e esteve novamente no grupo que disputou o Mundial de 2026, encerrado com o vice-campeonato argentino.