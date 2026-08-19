Textor critica saída de Franclim Carvalho do Botafogo: 'Tem uma criança comandando o clube'

John Textor, ex-comandante da SAF do Botafogo, concedeu uma entrevista à ESPN nesta quarta-feira, 19. Ele detonou a decisão pela saída do técnico Franclim Carvalho e criticou as medidas da atual diretoria que gere o clube alvinegro.

"Demitir o Franclim é um erro. Franclim é absolutamente uma das grandes mentes da comissão técnica que ganhou os campeonatos do melhor ano da história do Botafogo. Ele ajudava o Artur Jorge a tomar decisões dentro do jogo, a fazer substituições, ele comandava os treinos", disse o norte-americano.

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O treinador português deixou o comando do time carioca após uma queda de desempenho da equipe e principalmente por conta da goleada de 6 a 1 sofrida para o Cienciano, do Peru, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Eles (Franclim e Artur) trabalharam juntos por muito tempo e confiavam um no outro. Se você é um torcedor que não gostou que o Artur Jorge foi embora, então você não deveria ter um problema com o Franclim", completou Textor.

Junto com o anúncio da saída de Franclim Carvalho, o Botafogo divulgou que Rodrigo Bellão, comandante da categoria sub-20, assumirá o cargo de técnico interino para o jogo de volta diante dos peruanos, que acontece nesta quinta-feira, 20, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

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"Não há continuidade nenhuma. Não há conhecimento institucional aplicado, não há liderança, porque você tem uma criança comandando o Botafogo. Você não pode abandonar o treinador aos abutres", disparou o empresário de 60 anos.

Depois do duelo na Sul-Americana, o clube alvinegro encara o Athletico-PR na próxima segunda, 24, às 20h, pela 24ª rodada do Brasileirão.