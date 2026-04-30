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Tévez revela planos de ser técnico de sucesso na Europa: 'Assim como fiz como jogador'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 17:19:00 Editado em 30.04.2026, 17:29:43
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Carlos Tévez vem se destacando nos primeiros passos como treinador por clubes da Argentina. E não esconde que seu sonho é dirigir equipes da Europa, onde se destacou com as camisas do Manchester United, Aston Villa, City e Juventus e espera repetir o sucesso como comandante. O objetivo seria para médio prazo.

"Gostaria de seguir a carreira como treinador na Europa, assim como fiz enquanto jogador. Por isso, é ótimo que o Talleres esteja me oferecendo uma renovação de contrato, isso significa que estamos no caminho certo", disse Tévez, em entrevista ao TyC Sports.

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Ganhar um pouco de rodagem será vital para sua meta futura, destaca Tévez, que defendeu o Corinthians no Brasil e o Boca Juniors em seu país. A avaliação é de que o futebol argentino é mais agressivo que o europeu, o que ajudaria.

"(Na Argetnina) Os times começam a propor e saem para jogar um pouco mais, é importante destacar isso", disse. "Na Europa, você vê muitos jogos com marcação individual. Se eu fizer isso contra o Unión agora, vão dizer que estou louco e não me deixarão entrar em Córdoba", comparou.

"Agora, se eu estiver em Munique jogando a semifinal da Liga dos Campeões e sugerir isso, pode dar certo e dirão que o Tévez é um craque. Mas também pode dar muito errado, posso perder de 5 a 4, mas terei uma revanche. E se me derem uma surra, me pagam 10 milhões e eu posso voltar para casa", explicou, garantindo que teria um futuro financeiro garantido.

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