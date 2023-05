Tévez defende Messi em polêmica com o PSG: 'Não cuidaram dele desde o início'

(via Agência Estado)

O argentino Carlos Tévez tomou partido de Lionel Messi ao comentar a rusga envolvendo o craque argentino e o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao canal "TyCSports", de Buenos Aires, neste sábado, o ex-jogador do Corinthians falou da polêmica que foi criada por causa da viagem que o meia de 35 anos fez a Arábia Saudita, e que teve como desdobramento a suspensão do atleta. Para o ex-atacante, faltou sensibilidade no tratamento ao seu companheiro.

"O Paris Saint-Germain não cuidou de Messi desde o início. Desde o primeiro momento que ele chegou ao clube", comentou o atacante em uma crítica direta à cúpula diretiva do clube.

O afastamento do jogador das partidas e treinamentos do clube aconteceu por causa de uma viagem que o camisa 30 fez para a Arábia Saudita. O fato aconteceu após uma derrota do PSG para o Lorient por 3 a 1 em partida válida pelo Campeonato Francês. Tévez disse não ver sentido na punição e valorizou a postura do companheiro em acatar a ordem.

"Se me dissessem, sendo campeão mundial, que eu deveria me desculpar por viajar quando estava de folga, voltaria para Rosário e ficaria lá bebendo mate. Vocês é que têm que se desculpar comigo. Mas Messi coloca o clube à frente de tudo. Nesse ponto, temos que tirar o chapéu para ele", afirmou o ex-jogador.

A relação entre Messi e PSG está mesmo perto do fim e o habilidoso meia sabe que a despedida está próxima. O seu vínculo termina no mês que vem e o clube não o procurou para estender o contrato. Por sua vez, o argentino também não manifestou interesse em continuar jogando na França.

O destino de Messi ainda não está definido, mas duas opções vem se apresentando para o seu final de carreira no futebol. Uma delas seria uma volta ao Barcelona, para coroar sua trajetória no clube que o revelou. A outra seria o ingresso no Al Hilal, da Arábia Saudita.