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Terremoto na Colômbia suspende jogos da Libertadores e Sul-Americana

O terremoto ocorreu nesta segunda (10) às 7h34 no horário local (9h34 em Brasília), segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Terremoto na Colômbia suspende jogos da Libertadores e Sul-Americana
Autor Nenhuma das partidas afeta os times brasileiros nas competições - Foto: Divulgação / Conmebol

Dois jogos da rodada de oitavas de final de Copa Sul-Americana e Libertadores foram suspensos pela Conmebol por causa do terremoto que atingiu a Colômbia. Nenhuma das partidas afeta os times brasileiros nas competições.

Pela Libertadores, está suspenso Tolima x Independiente Del Valle. O jogo seria disputado em Ibagué, a 359 km de Quibdó, epicentro do terremoto. Já pela Sul-Americana, a partida suspensa foi Santa Fe x River Plate. Os times jogariam em Bogotá. A capital colombiana é ainda mais longe do epicentro, a 554 km.

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Apesar da distância, as regiões foram afetadas pelo abalo. A Conmebol justificou as suspensões para "garantir a segurança de todos e o respeito às vítimas". "Estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos falecidos e feridos, bem como a todos os afetados por esta tragédia", diz a entidade, em nota.

Há registro de pelo menos 111 mortos e 87 feridos. O presidente Abelardo de la Espriella declarou emergência nacional. Edifícios e infraestruturas foram severamente danificados.

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A Divisão Maior do Futebol Colombiano (Dimayor), que rege o futebol local, suspendeu nove jogos da primeira e da segunda divisão "após monitoramento constante e uma avaliação da situação nas diversas cidades e regiões do país afetadas pelo terremoto".

A quinta rodada de ambas as competições, prevista para o fim de semana, está mantida, mas está sujeita à suspensão a partir de avaliações diárias, informou a AFP.

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"Em circunstâncias como esta, acreditamos que o futebol deve estar a serviço do país e apoiar aqueles que mais precisam", afirmou a organização em comunicado.

O terremoto ocorreu às 7h34 no horário local (9h34 em Brasília), segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos. Apesar de o abalo ter sido sentido em países vizinhos, como em Quito, não há, por enquanto, partidas suspensas na capital do Equador.

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Colômbia Futebol Libertadores Sul-Americana TERREMOTO
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