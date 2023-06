Terceiro dia do Troféu Brasil de Natação tem mais cinco índices para a disputa do Mundial

A natação brasileira obteve mais cinco índices para a disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado, em Fukuoka, no Japão. Foi disputado, nesta quinta-feira, o terceiro dia do Troféu Brasil, no Parque Aquático do Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife.

Gabrielle Assis (200 metros peito), Viviane Jungblut, Gabrielle Roncatto (ambas nos 800m livre), Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini (100 metros livre) foram os atletas que garantiram o índice.

"Estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito. Esse último ano teve troca de clube, técnico e treino, só tenho que agradecer ao Flamengo que acreditou nesse projeto. Esse resultado é a comprovação que, quando fazemos as coisas certas, tudo conspira ao nosso favor", disse Gabrielle Assis, do Flamengo, a nova recordista brasileira dos 200 metros peito, com o tempo de 2min25s31. Com 2min27s37, Bruna Leme, do Corinthians, foi a segunda colocada, e Pamela Alencar, do Flamengo, fechou o pódio com 2min32s27.

Vivi Jungblut, nadadora, do Grêmio Náutico União, completou os 800 metros livre em 8min32s73 para ficar com a medalha de ouro. "Essa prova foi uma grata surpresa, porque eu estou focada nos 10 km e, aqui, eu queria classificar para os Jogos Pan-Americanos. Acabou dando o índice para o Mundial, então estou muito feliz", disse a atleta, que ficou à frente de Gabrielle Roncatto (8min35s38), da Unisanta, e Beatriz Dizotti (8min36s16).

Guilherme Caribé (Flamengo) e Marcelo Chierighini (Pinheiros) atingiram o índice para o Mundial na tradicional prova dos 100 metros livre. Caribé foi o mais rápido (48s11), seguido por Chierighini (48s14). Victor Alcará, também do Pinheiros (48s56), completou o pódio.

"Foi incrível nadar ao lado desses caras que são meus ídolos. Primeiro índice para o Mundial e o selinho dos 100m livres estará bem representado, em Fukuoka", disse Guilherme Caribé. "Acabei sentindo muito a volta, mas objetivo foi conquistado e estou muito satisfeito por garantir essa vaga na prova individual", afirmou Marcelo Chierighini.