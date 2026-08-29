Tenistas britânicas reclamam de cheiro de maconha no US Open, afirma jornal

Último Grand Slam da temporada, o US Open tem uma característica que tem incomodado algumas tenistas britânica. A maconha é legal para adultos em Nova York e, embora não seja permitido fumar em Flushing Meadows, complexo que abriga as partidas, o aroma da erva paira sobre algumas quadras externas, vindo do Parque Corona, nas proximidades.

Katie Boulter, a número 1 britânica e 60ª do mundo, afirmou que o cheiro é bem forte em algumas quadras. "Eu não gosto muito. Sei que muitos jogadores reclamaram de algumas quadras específicas", afirmou ela ao jornal The Guardian.

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"Já joguei num estádio com esse problema e senti o cheiro durante a partida. É algo que eu não gostaria de sentir no meio do jogo", relatou Boulter. "Estou tentando me concentrar e, obviamente, isso me tira do momento, e eu realmente não quero isso. Não preciso de distrações."

Terceira melhor britânica no ranking, Francesca Jones até tentou brincar com a situação no ano passado. "Fiz uma piada sobre isso na minha primeira rodada e perguntei: 'Isso é normal?'. Disseram que sim e então eu disse: 'Bom, não é à toa que estou jogando muito bem'", afirmou a 104ª do ranking, acrescentando que jogou ao lado do parque.

"É Nova York. Parece que em qualquer lugar que você ande, está por toda parte, não é? É o que é. Igual para todo mundo", disse Harriet Dart, 131ª do mundo, que assim como Jones passou pelo qualifying.

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Órgão que rege o tênis nos Estados Unidos, a USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos) afirmou que está atenta à situação. "Embora não possamos controlar o que acontece fora das instalações do USTA Billie Jean King National Tennis Center, continuamos vigilantes enquanto mantemos a segurança", afirmou a entidade em comunicado oficial.

As partidas do qualifying do US Open começaram na última segunda-feira. A final feminima acontece no dia 12 de junho, e a masculina, no dia seguinte.