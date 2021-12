Tenista Manolo Santana morre aos 83 anos

Da Redação

Manolo Santana e Rafael Nadal

Medalhista de ouro nas Olimpíadas do México de 1968 e ex-número número 1 do mundo, o tenista Manolo Santana morreu, neste sábado, em Malbella, na Espanha, aos 83 anos. Ele vinha sofrendo de uma doença degenerativa.

Um dos principais tenistas da Espanha, Manolo Santana liderou o ranking da ATP em 1965, três anos antes de conquistar a medalha de ouro olímpica no México. Conquistou também quatro títulos de Grand Slam, dois de Roland Garros, um US Open e um de Wimbledon, em 1966.

Nas duplas, levantou o título de Roland Garros em 1963. As grandes atuações lhe renderam o direito de ser um dos representantes da Espanha na Copa Davis e uma vaga no Hall da Fama do tênis em 1984.

O também espanhol Rafael Nadal, número 6 do ranking da ATP, usou as redes sociais para dar a notícia e se despedir de uma de suas referências no esporte.

"Acabo de receber a terrível notícia do falecimento do nosso grande Manolo Santana. Como já disse muitas vezes no passado: muito obrigado por tudo o que fez pelo nosso país e por marcar o caminho de tantos. Você sempre foi uma referência, um amigo e uma pessoa próxima de todos. Sentiremos sua falta, Manolo; você sempre será único e especial. Saudações a sua família e muita força neste momento. Jamais iremos te esquecer!", postou Nadal

Líder do Campeonato Espanhol de futebol, o Real Madrid também prestou condolências a Manolo Santana. "Real Madrid lamenta profundamente o falecimento de Manolo Santana, uma das grandes lendas do tênis, vencedor de 4 Grand Slam, entre outros muitos títulos. O Real Madrid quer expressar as suas condolências e o seu carinho e afeto a todos os seus familiares e entes queridos. Manolo Santana é um dos maiores tenistas de todos os tempos, além de ser um torcedor do Real Madrid apaixonado e fiel representante dos nossos valores durante toda a sua carreira. O seu fanatismo levou-o a conquistar Wimbledon em 1966 com a camisola do Real Madrid, convertendo-se no primeiro tenista espanhol que venceu este Grand Slam. Manolo Santana faleceu aos 83 anos de idade. Descanse em paz", publicou.