Tenista brasileiro revela que jogou US Open mesmo machucado só pela premio de quase R$ 90 mil

O brasileiro Marcelo Demoliner revelou neste último sábado, 5, o que o motivou a jogar lesionado na sua estreia do US Open, em Nova York. Em entrevista à ESPN Brasil, o tenista afirmou que durante um treinamento sofreu uma distensão no peitoral e não queria atuar, mas uma regra sobre a premiação lhe forçou a repensar.

"Foi muito difícil, faz dois dias que durante um treino, no aquecimento, eu tive uma distensão no peitoral. Eu não queria ter jogado, não tinha condições, mas se eu não jogasse, não receberia a premiação do torneio. Existe uma regra que se você não jogou nos últimos 21 dias e não entrar em quadra, você não tem direito nem a 50%. Por isso eu joguei, pois nos Grand Slams a premiação é muito maior", disse o brasileiro.

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Os duplistas que chegam a primeira rodada do torneio recebem cerca de 35 mil dólares (aproximadamente R$ 179 mil), que na divisão entre os tenistas chega próximo de R$ 90 mil.

Demoliner ainda afirma que teve que tomar anti-inflamatórios antes de entrar em quadra.

"A premiação é bem menos do que em simples, mas mesmo assim, pra gente receber US$ 15 mil, não é assim. Tomei muitos anti-inflamatórios, não conseguia sacar e bater a direita, estava sacando fraco mas com efeito, e conseguimos quebrar o saque deles, não sei como, eu só conseguia segurar a raquete na continental."

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Em suas redes sociais, o tenista brasileiro se pronunciou sobre o caso. "Se eu não entrasse em quadra, o meu prêmio seria zero. E, para quem joga duplas, isso faz total diferença no orçamento tenístico da temporada. Conseguir se classificar para um Grand Slam é uma meta de todo e qualquer tenista. É o que faz o orçamento tenístico ficar no verde ao fim da temporada. Então fui pro sacrifício. Fiz o que deu pra jogar: anti-inflamatório, paracetamol, enfaixei o ombro, tudo o que tinha ao meu alcance."

Marcelo ainda conta que durante a partida chegou a acreditar em uma possível vitória da dupla, mesmo com dificuldades para atuar.

"Confesso que só pensava: 'Não sei como nao conseguem quebrar meu saque a 120 Km/h? nós vamos ganhar esse jogo, mesmo eu sem braço e vai ser uma bela historia'. No fim, os adversários levaram o jogo de virada. Essa lesão não estava nos planos, muito menos jogar nessas condições. Mas ser tenista profissional tem dessas. Agora é cuidar disso e voltar mais forte porque ainda temos lenha pra queimar. Obrigado a todos pelo carinho e pela torcida."

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Fazendo dupla com o taiwanês Ray Ho, o brasileiro foi derrotado de virada por 4/6 7/6(1) 6/2 após mais de 2h de partida contra os americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.