Tênis de Mesa: Hugo Calderano é derrotado e fica com o vice no WTT de Macau

O mesatenista Hugo Calderano foi derrotado na manhã deste domingo (13) e ficou com o vice-campeonato do WTT Champions de Macau, na China. Atual número 7 do mundo, o brasileiro acabou superado pelo sueco Truls Möregårdh, número 5 do ranking, por 4 a 1, com parciais de 11/7, 11/9, 3/11, 11/8 e 11/9.

Esse duelo é o reencontro da semifinal da Olimpíada de Paris, quando o europeu também superou o carioca e foi para a grande decisão, ficando com a prata na ocasião. Já Calderano ficou com o quarto lugar ao perder para o francês Félix Lebrun na decisão pelo bronze. O sueco tem 3 a 1 no retrospecto geral contra o brasileiro.

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Para chegar até a grande decisão do WTT de Macau, Hugo derrotou Anton Källberg, outro competidor sueco, na semifinal, por 4 a 0. Já Möregårdh passou pelo japonês Tomokazu Harimoto, por 4 a 3. Essa é a segunda vez que Calderano fica com o vice-campeonato na competição da Ásia e consegue pontos importantes no ranking.

Nesta temporada, o brasileiro conquistou o WWT Star Contender de São José dos Campos, em julho, e ficou com o vice da mesma competição em Ljubljana, na Eslovênia, em junho. Além disso, conquistou o bronze na Copa do Mundo também em Macau e ficou com o título da Copa América, em fevereiro, nos Estados Unidos.

O próximo desafio de Hugo Calderano no circuito internacional acontece entre os dias 1 e 11 de outubro, em Pequim, pelo China Smash 2026.