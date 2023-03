Ten Hag fala sobre United 'sem regras' e aborda rusga com CR7: 'Dormi tranquilo'

(via Agência Estado)

Do começo de trabalho com ambiente carregado à saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, o técnico holandês Erik Ten Hag falou sobre o seu início na Inglaterra e, principalmente, a rusga com um dos jogadores mais badalados do futebol mundial.

Em entrevista à Sky Sports, neste sábado, o comandante afirmou que os problemas que teve com o astro português não atrapalharam o "seu sono". Ao barrar o jogador do confronto com o Liverpool, em agosto do ano passado, teve início uma queda de braço com o jogador que culminou com a sua saída da equipe.

"Pondero grandes decisões como essa. Tenho de antever o impacto que vai ter, não apenas a curto prazo, mas a longo também. Como treinador tenho que pensar de forma estratégica e encarar as consequências. Mas dormi tranquilo nessas noites", afirmou Ten Hag.

A opção em tirar Cristiano Ronaldo da equipe, teve respaldo da diretoria, segundo o holandês. Em resposta a uma entrevista do atleta no fim do ano passado, quando disse que não respeitava o comandante, Ten Hag se apegou ao desempenho do Manchester United dentro de campo.

"O fato é que o time começou a melhorar com Rashford no ataque, por exemplo. Depois veio a contratação de Casemiro, que foi uma escolha que agradou em cheio pela forma como encaixou na equipe."

Ten Hag disse na entrevista que, ao chegar ao clube inglês, encontrou um time sem comando, marcado pela passagem de três treinadores no ano anterior. "Herdei alguma falta de disciplina sim, não vou mentir sobre isso. Os jogadores gostam de estrutura não só em campo, mas no geral. Por isso tem de haver regras. Isso é válido para qualquer empresa, qualquer ambiente de trabalho.

Essa mudança de cenário tem muito a ver com a presença do ex-volante do Real Madrid. "O Casemiro é um líder. Não só por seu desempenho em campo, com ligação de jogo, passes e até gols, mas também por sua organização mental e sua cultura de vitória que projeta nos companheiros", disse.