Ten Hag defende Onana após falhas em empate do United: 'Segundo melhor goleiro do Inglês'

Erik Ten Hag, técnico do Manchester United, defendeu o goleiro André Onana das críticas recebidas após falhas no empate por 3 a 3 com o Galatasaray, quarta-feira, resultado que complicou o time inglês na Liga dos Campeões. O treinador tratou de elevar o moral do camaronês de 27 anos, dizendo que, baseando-se em estatísticas, é possível afirmar que Onana é o segundo melhor goleiro do Campeonato Inglês, mas não disse quem seria o primeiro.

"Se analisar direito, vai ver que ele é o segundo melhor goleiro do times do Campeonato Inglês, segundo as estatísticas", afirmou Ten Hag. "Ele está indo bem. Ele também sabe que na Liga dos Campeões comete alguns erros, mas no geral você vê que, nos primeiros cinco meses de clube, ele está particularmente bem", completou.

Durante o jogo, disputado em Istambul e válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Onana sofreu dois gols de falta bastante questionáveis, ambos em cobranças de Ziyech. No primeiro, quando o United vencia por 2 a 0, deu um passo para a direção contrária ao chute do marroquino, que bateu por fora de barreira, no lado em que o goleiro estava. Depois, no momento em que a equipe inglesa vencia por 3 a 1, espalmou uma nova batida de Ziyech, sem tanta força, para dentro do gol.

"Ele tem um grande caráter e uma grande personalidade e pode lidar com os erros, porque já vimos isso. Vimos como ele reagiu a um jogo ruim, quando jogou contra o Burnley depois de falhar contra Bayern de Munique", disse o treinador holandês, reforçando a confiança que tem no nigeriano.

Onana ainda sofreu o terceiro gol, marcado por Akturkoglu. O empate por 3 a 3 deixou o Manchester United na quarta e última posição do Grupo A, com quatro pontos, um a menos que o segundo colocado Copenhague e o terceiro Galatasaray, empatados com cinco. O Bayern de Munique, já classificado, lidera com 13 pontos. Para avançar, o time comandado por Ten Hag precisa vencer o Bayern na última rodada, dia 12 de dezembro, e torcer por um empate entre Copenhague e Galatasaray. O United volta a campo às 17 horas deste sábado para enfrentar o Newcastle, no St James Park, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Inglês.