Ten Hag anuncia renovação de contrato por um ano de Fred e mais três no United

O Manchester United antecipou o presente de Natal de seus torcedores neste sábado ao anunciar a renovação de contrato de quatro jogadores, entre eles o volante brasileiro Fred, que defendeu a seleção na Copa do Mundo do Catar. O anúncio foi feito pelo técnico Erik Ten Hag em coletiva para o jogo com o Nottingham Forest, na terça-feira, pelo Campeonato Inglês.

Fred, Dalot, Rashford e Luke Shaw tinham contrato somente até junho de 2023 e poderiam assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro. Considerados "peças importantes" pelo treinador, todos ganharam uma prorrogação em seus vínculos até o meio de 2024.

Em entrevista aos canais oficiais do Manchester United, Ten Hag foi questionado se podia confirmar a permanência no quarteto e deu a notícia que os torcedores esperavam. "Sim, posso confirmar", disse o treinador. "Queremos construir um time para o futuro, para anos mais longos, e esses jogadores devem fazer parte disso."

Nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, o United não quer se desfazer de mais peças após a saída conturbada de Cristiano Ronaldo. "Estamos felizes porque o elenco está indo na direção certa e esses jogadores têm uma contribuição enorme nessa direção", afirmou, elogiando seus comandados.

Na visão do comandante do United, o quarteto teve papel importante na primeira metade da temporada e não seria justo abrir mão de alguém. "Queremos evoluir, queremos apoiar esses jogadores e queremos que eles continuem no nosso processo", disse. "Por isso tomamos essas decisões. E tenho certeza de que são as decisões certas."