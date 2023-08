Técnico vê Guarani 'no caminho certo' em luta pelo G-4 da Série B e projeta aprendizado

Com o empate por 1 a 1 com o Ituano, o Guarani perdeu nova chance de entrar no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de lamentar o resultado, o técnico Umberto Louzer reforçou que o time está no caminho certo e pediu para que os jogadores não deixem a ansiedade atrapalhar na sequência da temporada.

"Não era o que a gente desejava, mas é importante pontuar. A sensação é que desperdiçamos uma oportunidade. Tínhamos a chance de dormir no G-4, mas infelizmente não foi possível contra um grande time. É olhar para a frente, não deixar a ansiedade atrapalhar, ter convicção de que estamos no caminho certo e buscar a evolução sempre. Vamos aprender com essas lições para a sequência", analisou.

O treinador foi mais um a fazer críticas ao calendário apertado e elogiou a entrega do time paulista. "É jogo em cima de jogo. Jogos pesados. Jogamos quarta-feira, 21h30, ninguém dorme depois, e apenas dois dias para recuperar. É preciso parabenizar os atletas pela entrega, lutaram dentro da capacidade, mas é desumano isso. Quem perde é o espetáculo", lamentou.

Após o empate, o Guarani aparece em quinto lugar da tabela, com 37 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado, o Criciúma. Com mais tempo para recuperação, o time paulista volta a campo no domingo, às 18h, quando recebe o Juventude, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 23ª rodada. Trata-se de um confronto direto, já que os gaúchos estão em sexto lugar, com 36 pontos.