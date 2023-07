Técnico promete Guarani fazendo 'jogos da vida' e confirma retorno de Régis

O empate por 1 a 1 com o Criciúma na quinta-feira, no estádio Heriberto Hülse, deu ainda mais ânimo ao Guarani na busca pelo acesso. O técnico Umberto Louzer destacou o atual momento do time de Campinas e já pediu foco para o confronto com o ABC, marcado para quarta-feira que vem, às 21h30, no Frasqueirão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade

"Mudamos a nossa postura. Foi um time diferente em comparação ao último jogo fora de casa. A Série B é muito competitiva e você precisa levar um ponto quando não consegue ganhar. Estamos no caminho para melhorar cada vez mais. Estamos trabalhando sempre para melhorar e sempre com foco no próximo adversário. Vamos canalizar nossas energias no ABC. Queremos fazer um grande jogo e ter a possibilidade de chegar no pelotão da frente e brigar", disse Umberto Louzer, em referência ao rival, que luta pelas primeiras posições da tabela.

O treinador revelou qual vem sendo a postura do Guarani desde que assumiu o comando técnico. "Estamos vivenciando cada partida como se fosse a última das nossas vidas para fazer sempre um grande jogo", afirmou.

continua após publicidade

Louzer explicou também sobre a situação do meia Régis, que sofreu uma forte pancada na cabeça durante a vitória sobre o Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogador deve reforçar o time já no próximo compromisso.

"Régis foi corajoso em colocar a cabeça naquele lance. Já retornou e está fazendo um trabalho à parte. A expectativa é que esteja em Natal para que possa agregar qualidade ao nosso grupo", disse.

Na sétima colocação, com 26 pontos, o Guarani tem quatro a menos do que o Novorizontino, quarto colocado.