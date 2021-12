Técnico interino no Palmeiras elogia meninos: 'Torcida vai ter muita felicidade'

Da Redação

O Palmeiras está invicto com seu time formado por garotos nesta reta final de Brasileirão. Com os profissionais e até a comissão técnica em férias, coube a meninos entre 17 e 20 anos defender as cores do clube. E eles estão honrando a camisa. Foram quatro pontos somados de seis possíveis e o técnico Paulo Victor Gomes, do sub-20, garante que a torcida terá muita felicidade com esta nova safra de revelações.

O Palmeiras sempre colheu frutos com suas joias da Academia de Futebol e mais uma vez vê jovens despontando. Depois de 3 a 1 sobre o Cuiabá, fora de casa, os meninos palmeirenses seguraram o campeão da Copa Sul-Americana fora de casa com sua força quase máxima. O 0 a 0 com o Athletico-PR foi festejado como triunfo. Os meninos se despedem na quinta-feira, diante do Ceará, para manter a invencibilidade e para mostrar que podem iniciar o Paulistão de 2022.

"Esse grupo conta com atletas de muita personalidade, alguns conheço desde os 13 anos. Demonstraram força contra um time que dispensa comentários. Sem dúvidas, a torcida vai ter muita felicidade num futuro próximo", garante Paulo Victor Gomes.

"O Palmeiras e os profissionais que aqui estão acreditam muito no repertório coletivo e na versatilidade. É trabalhado desde o início da formação. Sempre cobramos muito isso, seguimos essa linha", enfatiza.

Para o treinador, esses jogos também são uma oportunidade para ele mostrar que também tem condições de dirigir a equipe principal quando for necessário. "A gente nunca espera, só cabe estar preparado. Não só eu, mas toda a comissão. Quando a oportunidade apareceu, agarramos da melhor forma. Procuramos entregar o trabalho da melhor forma possível."