Técnico elogia evolução da Ponte Preta e revela 'bicho' por vitória na Série B

A Ponte Preta voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Série B, ao fazer 1 a 0 no Vila Nova no último domingo. Aliviado, o técnico Felipe Moreira enalteceu a evolução do time e afirmou que o placar poderia ter sido maior.

"Se fosse 3 a 0 seria um placar normal para a gente pelas chances criadas. Isso é evolução do trabalho. A gente vai ser ainda mais forte se tiver o apoio da torcida. O que eu peço é que a torcida venha empurrar o time", disse o treinador.

Felipe Moreira também agradeceu a diretoria por blindar o elenco e revelou que houve um bicho (incentivo financeiro) para que a vitória saísse. "Quero agradecer a diretoria, pois tudo que acontece no externo não chega para a gente. O presidente blinda muito e nos dá tranquilidade. Deram um bicho no vestiário como incentivo. É um pessoal que está correndo junto. Isso vai dar resultado e tenho certeza que vamos construir um grande campeonato."

Com a vitória, a Ponte Preta chegou a dez pontos e aparece na 14ª colocação. O time volta a campo no próximo sábado, às 17h, quando visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela décima rodada.