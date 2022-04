Técnico do United confia em Cristiano Ronaldo decisivo contra Atlético de Madrid

Da Redação

O técnico Ralf Rangnick espera contar com mais uma atuação decisiva de Cristiano Ronaldo nesta terça-feira, contra o Atlético de Madrid. Apenas três dias após marcar três gols contra o Tottenham e atingir a marca de maior goleador em jogos oficiais, o atacante português recebeu elogios do treinador durante entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Não estou preocupado se ele vai se recuperar. Cristiano sempre foi uma pessoa que se cuidou, sabe o que fazer. Se ele vai fazer mais três gols, vamos ver. Não é fácil fazer três gols contra o Atlético de Madrid. A performance geral dele contra o Tottenham foi boa, se não muito boa, e é o que esperamos dele de novo amanhã à noite", disse Ralf Rangnick.

Cristiano Ronaldo havia ficado de fora da partida anterior, derrota no clássico contra o Manchester City, por conta de uma lesão no quadril. O atleta teve cerca de uma semana para se recuperar e a dúvida sobre suas condições para o jogo desta terça-feira é justamente por conta do curto intervalo de tempo após atuar por quase 90 minutos contra o Tottenham.

"Acho que ele mostrou o tipo de profissional que é e também o nível de futebol que ele ainda pode jogar. Performances como essas são muito importantes para nós. Ele mostrou que continua sendo um jogador importante no time e que pode fazer a diferença", completou o treinador.

Ralf Rangnick confirmou que deverá ter todos os jogadores à disposição para o jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões. Bruno Fernandes, que ficou de fora do último jogo, testou negativo para covid-19 e deve retornar ao time. A dúvida fica por conta de Luke Shaw.

"Temos todos os jogadores disponíveis para a partida de amanhã. Há uma pequena interrogação sobre Luke Shaw, mas vamos esperar para ver se ele estará totalmente recuperado. Bruno Fernandes testou negativo para covid-19 ontem e pôde treinar hoje", afirmou Rangnick.

Após o empate por 1 a 1 no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, Manchester United e Atlético de Madrid se enfrentam em busca de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Qualquer resultado de empate nesta terça-feira levará a decisão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. O técnico alemão também falou sobre as expectativas para o jogo e ressaltou a importância de ter a bola nos pés.

"Não é sobre Cristiano Ronaldo, é sobre o time. É o que nós não devemos fazer, o que conversamos na concentração para o jogo de terça. No sábado, fomos um time que queria vencer o jogo, nossos torcedores desempenharam um papel fundamental e perceberam o quanto que nós queríamos a vitória. Amanhã (contra o Atlético) será parecido. Temos muita ambição", continuou o treinador.