Técnico do Tottenham descarta Richarlison de vez: 'Não vai jogar mesmo estando disponível'

A situação do atacante Richarlison no Tottenham chegou a um ponto crítico e sem perspectiva de reversão. Na véspera do confronto contra o Liverpool, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, o técnico Roberto De Zerbi foi categórico ao afirmar que o brasileiro não faz mais parte dos planos da equipe e não será utilizado sob nenhuma circunstância. A declaração escancara o racha entre o jogador de 29 anos e o clube londrino, que já havia deixado o atleta de fora da lista de inscritos para a primeira metade do Campeonato Inglês.

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Durante a entrevista coletiva, o treinador italiano evitou meias palavras sobre o futuro do atacante no time. De Zerbi ressaltou que o cenário é definitivo, afirmando que nada muda em relação à Premier League ou à Copa da Liga. Segundo o técnico, a situação do brasileiro é a mesma e ele não vai jogar nem mesmo se estiver fisicamente à disposição. Com isso, Richarlison, que foi titular apenas na primeira rodada e não entrou mais em campo na temporada 2026/27, segue como desfalque na partida do Tottenham contra o Liverpool, marcada para esta terça-feira (15), às 16h (de Brasília).

Diante do cenário de ostracismo na Inglaterra, o estafe do jogador buscou alternativas no mercado para garantir tempo de jogo. O atacante chegou a negociar uma transferência para o Trabzonspor, onde atuaria ao lado de Mohamed Salah na Turquia, e também esteve perto de um retorno ao futebol brasileiro para defender o Vasco da Gama. Nenhuma das tratativas, no entanto, obteve sucesso.

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Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Richarlison explicou o desfecho negativo com o clube carioca e lamentou a situação. O jogador revelou que havia um impasse em relação ao tempo de contrato: sua intenção era assinar um vínculo curto, válido apenas até dezembro, para poder buscar um novo clube na Europa durante a janela de inverno, enquanto a diretoria cruzmaltina desejava um acordo de longa duração. Além disso, o atacante explicou que o Tottenham já havia excedido o limite de jogadores emprestados permitido, o que inviabilizou a operação por vias burocráticas. Apesar da frustração, o atleta fez questão de agradecer as mensagens de carinho e a mobilização da torcida vascaína, deixando as portas abertas para uma oportunidade futura.