Técnico do PSG ataca imprensa e minimiza novo rumor sobre Mbappé

Em uma entrevista coletiva tensa, o técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, criticou a imprensa nesta sexta-feira e minimizou os novos rumores envolvendo Kylian Mbappé. Segundo jornais europeus, o atacante planeja deixa o clube francês na janela de transferências de janeiro.

"Tudo o que eu digo, vocês nunca acreditam em mim. Vocês escrevem o oposto do que eu digo. Eu te digo que tudo está indo bem, que eles têm bom relacionamento e vocês dizem o contrário. Não estou aqui para comentar rumores", declarou o treinador, sem esconder a insatisfação com as perguntas sobre Mbappé.

O atacante francês vem se tornando alvo de rumores a cada semana na imprensa europeia. Nesta semana, o jornal espanhol Marca afirmou que o clube de Paris reservou cerca de R$ 2,5 bilhões para rescindir os contratos de Neymar e Lionel Messi para atender às supostas demandas de Mbappé, que gostaria de ser o centro das atenções do time.

Também nesta semana, o jornal francês Le Parisien disse que a proposta de renovação de contrato do clube ao jogador, neste ano, incluía a dispensa de Neymar, o que seria um pedido do próprio atleta francês. E, como o jogador brasileiro foi mantido no elenco e até ativou a cláusula de renovação automática, Mbappé ficou insatisfeito e estaria planejando deixar o time de Paris em janeiro.

Sem responder às perguntas sobre o futuro do atacante, o treinador do PSG disse que Mbappé está "muito comprometido" com o clube e "sério em sua atitude". E que a melhor resposta do jogador aconteceu no empate com o Benfica, por 1 a 1, no meio de semana, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele marcou o gol francês e foi escolhido o melhor da partida.

"Tenho muitos defeitos, mas sou muito honesto, não minto. Em resposta a Kylian, não falei com ele sobre o boato, mas conversei com ele (sobre outros assuntos). Eu o vi muito comprometido em sua preparação e sério em sua atitude", declarou o técnico.

Galtier afirmou ainda que o clima no vestiário é positivo. "Claro que no vestiário não trocamos beijos todos os dias, é normal. Mas posso dizer que este ambiente é muito melhor do que em outros lugares que já trabalhei. E muito melhor do que dizem e que podem imaginar", declarou.