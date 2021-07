Técnico do Guarani pede reforços após saída de Davó: 'Nós vamos ter que trazer'

Da Redação

A derrota para o Vasco por 4 a 1 e a saída do G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro até preocupam Daniel Paulista, mas é a falta de reforços que tira o sono do técnico do Guarani. Até mesmo por isso, ele fez questão de reforçar a necessidade da chegada de novos jogadores.

"Com relação a contratações, é lógico que essa perda de lesões, como também agora, a saída do (Matheus) Davó, é um clube hoje, pelo futebol que o Guarani vem jogando, é um clube que tem chamado a atenção do mercado. Jogadores têm sido procurados, a gente sabe disso. Mas a expectativa é que as saídas não aconteçam. Nós vamos ter que trazer, lógico, um substituto, jogadores que venham para fortalecer o nosso elenco, não só na questão do Davó, mas quem sabe em outras posições também. Mas isso é tratado internamente", argumentou.

No último sábado, o treinador ficou sem o atacante Matheus Davó. O jogador pertence ao Corinthians, que o negociou com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

"Infelizmente toda perda é significativa, independente do atleta. A gente sabe que é mais um jogador que vai nos deixar. Foi a última participação dele conosco. Infelizmente a gente tem alguns desfalques para a sequência da competição, isso tem sido um dificultador, lógico, para o nosso trabalho", lamentou Daniel Paulista.

O Guarani fechou a 14.ª rodada fora do G4, na quinta colocação com os mesmos 23 pontos do Goiás, que está em quarto lugar por causa do saldo de gols (7 a 5). Agora, se prepara para encarar o Vila Nova no próximo sábado, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).