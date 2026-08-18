Técnico do Egito tenta separar briga da esposa com a ex, sofre desmaio e acaba no hospital

Hossam Hassan, treinador que levou a seleção do Egito às oitavas de final da recente edição da Copa do Mundo, passou por uma situação delicada durante as suas férias e acabou parando no hospital. Ao se envolver em uma confusão entre a sua atual mulher e a ex-companheira, ele passou mal, sofreu um desmaio e precisou ser hospitalizado. O fato inusitado aconteceu na cidade litorânea de Marina El Alamein, no Egito.

De acordo com informações da Sky News Arabia, um encontro inesperado do técnico e sua atual mulher com a sua ex, chamada Huwayda, iniciou a confusão. As duas tiveram uma forte discussão que logo terminou em socos, pontapés e puxões de cabelo.

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Hassan, de 60 anos, tentou apartar a briga, mas sofreu um mal-estar e desmaiou. Rapidamente ele recebeu o atendimento de urgência no local e, em seguida, foi encaminhado ao hospital. Apesar do susto, o seu estado de saúde é bom.

Mesmo com o treinador hospitalizado, as duas mulheres continuaram trocando acusações. Huwayda, ex do treinador, se dirigiu até uma delegacia para prestar queixa, mas acabou desistindo logo depois.

Hossam Hassan ganhou espaço na mídia internacional pela boa campanha da seleção egípcia no mundial de seleções. Depois de se classificar na segunda colocação do Grupo G, atrás somente da líder Bélgica, a equipe africana encarou a Austrália na segunda fase do torneio e avançou às oitavas de final.

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Na etapa seguinte, em um jogo dramático, os egípcios estavam com uma vantagem de 2 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo do confronto contra a Argentina. No entanto, Cristian Romero, Messi e Enzo Fernández garantiram a virada da seleção sul-americana por 3 a 2 eliminando o Egito da competição.

Apesar da queda, o trabalho de Hassan foi reconhecido e ele teve o seu contrato renovado. Embora o tempo do novo vínculo não tenha sido divulgado, ele deve comandar a equipe nacional do Egito no objetivo de buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2030.