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Técnico de Portugal, Jorge Jesus afirma que chegou a esboçar convocação para a seleção brasileira

O treinador português confirmou que chegou a montar uma pré-lista de convocados antes da entidade optar pelo italiano Carlo Ancelotti

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 18:33:55 Editado em 21.07.2026, 18:33:50
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Técnico de Portugal, Jorge Jesus afirma que chegou a esboçar convocação para a seleção brasileira
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O técnico Jorge Jesus, recém-apresentado como comandante da seleção de Portugal para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, revelou ter chegado a um estágio avançado de negociações para assumir a seleção brasileira. Em entrevista ao Canal 11, o ex-treinador do Flamengo e do Al Hilal explicou que esteve muito perto de fechar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de a entidade direcionar seu foco para o italiano Carlo Ancelotti.

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Segundo o "Mister", as tratativas evoluíram ao ponto de ele atuar, nos bastidores, como o virtual treinador do Brasil. A CBF chegou a repassar indicações para que o português começasse a esboçar uma pré-convocação voltada para os compromissos da equipe em março, logo após a derrota por 4 a 1 para a Argentina. O relato evidencia que o nome de Jesus era considerado um plano concreto e ativo nos corredores da Granja Comary.

Ao projetar como seria sua equipe, o português garantiu que manteria a base do trabalho assumido por Ancelotti, alterando no máximo três nomes da atual lista de convocados. Para o treinador, a principal diferença estaria na imposição de sua metodologia de treinos e em sua visão tática do jogo. Entre as poucas mudanças garantidas, o técnico destacou o atacante Pedro, do Flamengo. Reconhecendo em tom bem-humorado uma possível visão tendenciosa devido ao passado vitorioso no clube carioca, Jesus cravou que o atleta é o melhor centroavante em atividade no país e seria presença indiscutível em sua formação.

Agora, o foco do treinador está inteiramente voltado para a seleção portuguesa, equipe que ele classificou como "o Brasil da Europa" devido à abundância de talentos ofensivos. Com a missão de buscar o título mundial em casa, Jorge Jesus deixa para trás o sonho de treinar o Brasil e encerra o capítulo envolvendo a CBF, que permanece como um dos grandes momentos de indefinição recente nos bastidores do futebol brasileiro.

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