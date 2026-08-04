Técnico de Cabo Verde na Copa acerta com clube do Marrocos até 2028

Um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo, o treinador Bubista acertou com o RSB Berkane, do Marrocos. O técnico cabo-verdiano assinou até 2028 com o time africano.

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Bubista foi um dos principais nomes de Cabo Verde no Mundial. Sob seu comando, a seleção africana chegou à segunda fase, superando um grupo com Espanha, Arábia Saudita e Uruguai. Empatando em 0 a 0 com os espanhóis, que, depois, se sagraram campeões do torneio.

Além disso, no mata-mata, teve pela frente a Argentina. Em uma grande atuação, os cabo-verdianos seguraram os argentinos, e os sul-americanos precisaram da prorrogação para conquistar a classificação por 3 a 2.

O técnico assumiu o comando da seleção de Cabo Verde em 2020 e conseguiu levar a equipe pela primeira vez para a Copa do Mundo, estreando na edição de 2026. Além disso, também conquistou a classificação para a Copa Africana de Nações por duas vezes, chegando às quartas de final em 2024.

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Já pelo RSB Berkane, do Marrocos, Bubista terá a missão de comandar o clube no Campeonato Marroquino e na Liga dos Campeões da África. Na última temporada, a equipe marroquina chegou à semifinal do torneio continental e ficou com o vice-campeonato no campeonato local.