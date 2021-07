Técnico da seleção, José Neto será auxiliar dos Nets na Summer League da NBA

Da Redação

Técnico da seleção brasileira feminina de basquete, José Neto estará na comissão técnica do Brooklyn Nets, da NBA, durante a Summer League, em Las Vegas, nos Estados Unidos, entre 8 e 17 de agosto. Neto, campeão do Pan de Lima-2019, no Peru, e duas vezes bronze na Copa América com a seleção, estará ao lado de Tiago Splitter na competição. O técnico do time de Nova York será Jordan Ott.

"Estou muito feliz com esse convite, com a chance de conviver e poder aprender em uma franquia da liga. E vai ser muito bom estar ao lado do Tiago nessa competição. É mais um passo importante na minha carreira, uma oportunidade incrível poder representar o basquete brasileiro nesse alto nível da NBA", disse José Neto.

Diretora do basquete feminino e vice-presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Magic Paula falou sobre a importância do movimento de José Neto, que também dirigiu recentemente o Petro de Luanda, em Angola.

"É importante termos um treinador com essa oportunidade. Quanto mais conhecimento, mais oportunidades, vivência e aprendizado, para a gente é uma soma para o que o Neto pode contribuir para a Seleção Feminina. Para ele, como profissional, é um reconhecimento pelo trabalho que ele vem fazendo na Seleção há alguns anos e pelo que fez antes por onde passou", explicou Magic Paula.

A seleção feminina de basquete volta à quadra para jogos oficiais em fevereiro do ano que vem para a disputa do Pré-Mundial da Austrália, que acontece no mesmo ano.

Neto foi campeão da Copa Intercontinental Fiba e tetracampeão do NBB pelo Flamengo, além dos títulos do Campeonato Angolano (2021), da Supertaça de Angola (2021) e o bronze na primeira edição da BAL League (2021) pelo Petro de Luanda.