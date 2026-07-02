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TRISTEZA

Técnico da RD Congo descobre morte do pai durante coletiva na Copa do Mundo; veja

Treinador Sébastien Desabre foi informado pelo assessor da seleção logo após o término da entrevista aos jornalistas e deixou o local abalado

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 09:38:00 Editado em 02.07.2026, 09:37:56
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Técnico da RD Congo descobre morte do pai durante coletiva na Copa do Mundo; veja
Autor Treinador da seleção da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre - Foto: Divulgação/Fifa

O treinador da seleção da República Democrática do Congo, Sébastien Desabre, recebeu a notícia da morte de seu pai na quarta-feira (1º), logo após o encerramento da coletiva de imprensa da partida contra a Inglaterra, válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Veja vídeo abaixo.

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A informação foi dada de forma inesperada diante dos jornalistas por Jerry Kalemo, assessor de imprensa da delegação africana. Visivelmente surpreso e abalado, o técnico deixou o local imediatamente, comovendo os profissionais que acompanhavam o evento.

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O trágico momento pessoal coincidiu com um marco histórico para o futebol do país. Esta foi a segunda participação da RD Congo na história das Copas do Mundo, sendo a primeira desde que adotou o nome atual, em 1997. Na única vez em que disputou o torneio anterior, a nação ainda se chamava Zaire e terminou na lanterna de seu grupo na edição de 1974, atrás de Iugoslávia, Brasil e Escócia.

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Copa do Mundo Futebol notícias esportivas RD Congo Sébastien Desabre
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