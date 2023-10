Técnico da Ponte Preta confia em união para evitar rebaixamento na Série B

Mesmo com a situação ameaçadora, o técnico João Brigatti confia na permanência da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele aposta na união do time como fator-chave para escapar do rebaixamento e pede apoio da torcida, embora admita que a reta final da segunda divisão será de sofrimento.

"A situação requer cuidado, mas temos que olhar para frente. É a união desse time para tirar a Ponte dessa situação que me dá confiança que vamos conseguir. O que peço é o apoio da torcida para trabalhar em paz. Nós vamos sofrer, serão partidas difíceis, mas não vamos para a Série C. A equipe é aguerrida e vai conseguir", garantiu.

Após o empate sem gols com o Ituano, em casa, na noite de segunda-feira, Brigatti elogiou o sistema defensivo e afirmou que está focado em melhorar o ataque. Com apenas 20 gols, o time paulista tem o pior ataque da Série B.

"Estamos trabalhando muito para encontrar um time bem no aspecto tático, com vontade e determinação. Faltaram detalhes. Acho que a linha defensiva foi bem e deu segurança ao time. Mas a Ponte tem o pior ataque desde o início e estamos, aos poucos, aprimorando essa situação. Gostei muito da equipe, cumpriu à risca o que pedimos. O resultado foi ruim, mas o empenho é elogiável", avaliou.

Com o empate, a Ponte perdeu chance de se distanciar mais da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar com 35 pontos, dois a mais do que a Chapecoense, que abre a zona da degola, em 17º, com 33, após derrota para o Sport, por 2 a 1.

A Ponte Preta volta a campo na sexta-feira, às 21h30, para mais um duelo paulista. Visita o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 34ª rodada. O adversário tem 53 pontos, em sétimo lugar. Depois disso, a Ponte Preta ainda encara Avaí (casa), Tombense (fora), Juventude (fora) e CRB (casa).