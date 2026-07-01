Técnico da Noruega manda recado para Carlo Ancelotti: "Estamos chegando"

Equipe nórdica garantiu vaga nas oitavas de final ao vencer a Costa do Marfim e agora enfrenta a seleção brasileira neste domingo, nos Estados Unidos

O técnico da seleção da Noruega, Stale Solbakken, celebrou de forma efusiva a classificação histórica de sua equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo, conquistada após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

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Em um discurso animado no vestiário, o comandante exaltou o feito de seus jogadores e mandou um recado direto a Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, projetando o confronto eliminatório entre as duas equipes que acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio de Nova York / Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A classificação marca o retorno triunfal da Noruega ao Mundial após 28 anos de ausência, já que a última participação do país havia ocorrido em 1998, antes mesmo do nascimento do principal astro da equipe atual, o atacante Erling Haaland, de 25 anos.

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Durante a celebração com o elenco, Solbakken destacou o impacto cultural e social do resultado, afirmando que os atletas fizeram história não apenas no futebol, mas no país como um todo, encerrando quase três décadas de frustrações para a torcida norueguesa. Em tom bem-humorado, o treinador acrescentou que o desempenho dos jogadores deu motivos para que toda a população da Noruega comemore intensamente pelas próximas duas semanas.