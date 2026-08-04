Técnico brasileiro agarra atletas pelo braço em final e provoca indignação; veja

James Martins se envolveu em polêmica durante decisão da Copa da Itália; Federação Italiana de Vôlei condenou a atitude e abriu investigação

O treinador brasileiro de vôlei de praia James Martins se envolveu em uma polêmica na final da Copa da Itália de vôlei de praia, nesta segunda-feira (03). Durante a decisão, ele foi flagrado pela transmissão segurando as atletas Chiara They e Sara Breidenbach pelo braço. Veja o vídeo abaixo.

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A cena aconteceu em uma das pausa técnicas da partida. They se mostrou incomodada com a ação do treinador, que, logo em seguida, também apertou o braço de Breidenbach.

A Federação Italiana de Vôlei se pronunciou sobre o assunto. A entidade repudiou o caso e condenou a atitude de James Martins (leia nota completa abaixo). "As imagens vistas são inaceitáveis ??e representam um comportamento que condenamos veementemente", afirmou Giuseppe Manfredi, presidente da Fipav.

A dupla Chiara They e Sara Breidenbach foi derrotada por Alice Gradini e Federica Frasca por 2 sets a 0 e ficou com a medalha de prata.

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Que completo absurdo.



Esse “técnico” tem que ser banido permanentemente do voleibol



pic.twitter.com/GdIJSdvsCe — Limite Vôlei (@Limite_Volei) August 4, 2026





Veja a nota da Federação Italiana de Vôlei

Em relação ao incidente ocorrido durante a final feminina da Copa Italiana de Vôlei de Praia em Montesilvano, durante um tempo técnico envolvendo James Martins, treinador de Chiara They e Sara Breidenbach, a Federação Italiana de Voleibol (FIPAV) expressa sua firme condenação ao comportamento do treinador.

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A FIPAV anuncia que já tomou providências, reportando o incidente às autoridades competentes, para garantir que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e que as investigações necessárias sejam conduzidas para reconstituir as circunstâncias exatas do ocorrido.

"As imagens vistas são inaceitáveis e representam um comportamento que condenamos veementemente", afirmou o presidente Giuseppe Manfredi . A atitude do treinador em relação aos seus atletas vai muito além de qualquer dinâmica técnica ou esportiva e não pode ser justificada de forma alguma. Esse tipo de comportamento não pode ser aceito sob nenhuma circunstância.

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Há anos, a Federação Italiana de Voleibol (FIPAV) dá grande ênfase às políticas de proteção, garantindo que todos os atletas possam exercer suas atividades em um ambiente seguro.

Por essa razão, qualquer pessoa que participe de atividades federativas, em qualquer função ou cargo, deve aderir aos princípios de proteção pessoal e respeito mútuo, de forma a garantir a plena proteção dos direitos dos membros. Esses valores são essenciais para o nosso movimento."

A FIPAV reitera que qualquer responsabilidade será avaliada pelos órgãos competentes, em total conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação federal, com a máxima determinação em proteger os valores do esporte e a segurança de todos os membros envolvidos em atividades federativas.