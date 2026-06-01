Tchouaméni quebra silêncio sobre briga com Valverde no Real Madrid: 'Coisas que não podem sair'

Tchouaméni falou pela primeira vez em uma coletiva de imprensa, no último domingo, 31, sobre a briga com Federico Valverde no Real Madrid que tomou as manchetes em maio e escancarou uma crise no clube. O jogador da seleção francesa, que disputa sua segunda Copa do Mundo, garantiu que não houve violência, como foi amplamente divulgado.

Na época, a rádio francesa RMC Sport noticiou que o meio-campista uruguaio foi levado ao hospital após trocas de agressões entre os dois e, posteriormente, o clube comunicou que ele havia sido diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. Assim, não atuou no clássico contra o Barcelona por La Liga e voltou somente na última rodada, contra o Athletic Bilbao.

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A França faz na próxima quinta-feira, 4, o primeiro dos últimos dois amistosos internacionais antes da Copa do Mundo, contra a Costa do Marfim. Tchouaméni foi questionado na coletiva de imprensa da equipe de Didier Deschamps sobre o caso e como seria enfrentar o colega de elenco em um confronto com o Uruguai.

"A vida segue com o Fede. Todos temos objetivo em comum de ganhar títulos para o Real, e se nos enfrentarmos na Copa, claro que queremos ganhar. No caso pessoal, não há problema agora", disse o meio-campista, vice-campeão da edição no Catar em 2022.

Tchouaméni disse isso não antes de falar que o caso tomou proporções maiores do que deveria e de reforçar que há coisas que "não podem sair na imprensa". "Jogamos no Real Madrid, somos jogadores importantes e, inevitavelmente, criará uma reação forte de todos os demais", pontuou.

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"Na mídia, havia tudo que é tipo de coisa. Ouvi de uma briga, como se tivessem sido desferidos golpes, que não foi o caso. Não entrarei nos detalhes, o mais importante é que o clube sabe o que aconteceu e seguimos adiante. Há muitas coisas que acontecem no vestiário que, obviamente, não podem sair na imprensa", declarou o jogador.

Apesar de especulações que ligavam Valverde ao Manchester United após a briga, ele e Tchouaméni seguem no Real Madrid e disputarão a Copa do Mundo com suas seleções. A França está no Grupo I, junto a Senegal, Iraque e Noruega, e o Uruguai no Grupo H, com Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.