Taxas de juros recuam na esteira de T-Notes e após leitura de IPCA-15

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Após a forte alta registrada nesta quinta-feira, 23, os juros futuros recuam nesta sexta, 24, em sintonia com o movimento dos retornos dos Treasuries, que são pressionados por dados de atividade, os PMIs, decepcionantes da zona do euro, Alemanha e Reino Unido.

A queda ocorre em meio à desaceleração do IPC-15 de março, que teve alta de 0,69% em março, de 0,76% em fevereiro, mas ficou um pouco acima da mediana do Projeções Broadcast, de 0,67%. Em 12 meses, a alta foi de 5,36%, ante taxa de 5,63% até fevereiro, ficando também acima da mediana estimada, de 5,34%. Mas os núcleos desaceleraram em 12 meses, à exceção de administrados.

Às 9h15 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 cedia para 13,08%, de 13,18% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 11,93%, de 12,12%, e o para janeiro de 2027 caía para 12,20%, de 12,37% no ajuste de quinta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 cedia para 12,00%, de 12,84% na véspera.