Taubaté ganha a 8º na Superliga e Ribeirão tem jogo adiado por casos de covid-19 - TNOnline

O EMS Taubaté Funvic continua dominante na temporada 2020/2021 da Superliga Masculina de Vôlei. Nesta sexta-feira, o time manteve 100% de aproveitamento ao derrotar o Sesi-SP por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/15 e 25/9, em duelo válido pela oitava rodada, que teve o jogo Pacaembu Ribeirão x Vôlei UM Itapetininga adiado em função dos vários casos de coronavírus no elenco do time mandante.

O Taubaté ganhou, assim, a oitava partida seguida e lidera o campeonato com 24 pontos. Quem está mais próximo na classificação é o Sada Cruzeiro, que soma 19 pontos, com seis triunfos e uma derrota e que vai enfrentar o Azulim/Gabarito/Uberlândia no domingo, em Contagem.

Já o Sesi-SP, após o jogo no interior paulista, aparece em nono, com seis pontos, duas vitórias e cinco derrotas, sofridas nos seus últimos compromissos, após um bom começo na competição.

O Taubaté disparou oito aces na partida. Felipe Roque, com 15 pontos, e Douglas Souza, com 13, foram os maiores pontuadores da partida, enquanto Lucão ganhou o prêmio de melhor em quadra. Já Darlan fez 12 pontos pelo Sesi-SP.

"Muito feliz pela vitória de hoje, pelo que a equipe vem desempenhando, pela nossa postura em cada partida, sem diminuir nossa intensidade. Acho que isso é o principal. Claro que a gente ainda tem margem para crescer, mas o principal é essa mentalidade que o time está tendo em cada partida", analisou Bruninho.

JOGO ADIADO - Já a partida entre Ribeirão e Itapetininga precisou ser adiada. O duelo estava marcado para sábado, mas ficou para o dia 16 após vários casos de coronavírus no elenco do time de Ribeirão Preto. Os nomes dos atletas infectados não foram revelados.

"Comunicamos que o jogo que aconteceria amanhã (05/12) contra o Vôlei UM Itapetininga foi adiado porque alguns de nossos atletas e membros da comissão técnica testaram positivo para a covid-19. Gostaríamos de ressaltar que todos os membros de nosso time que foram infectados não apresentam sintomas graves e estão sob cuidados médicos", publicou o Ribeirão em seu perfil no Instagram.

SUPERLIGA FEMININA - A sexta-feira também marcou o início da oitava rodada da Superliga Feminina. E, de virada, o São Paulo/Barueri venceu o Brasília Vôlei, em Taguatinga, por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/21, 25/13 e 25/18.

Lorrayna, também do time paulista, foi a maior pontuadora, com 18 pontos. Já Maira foi eleita a melhor da partida após marcar 16, assim como Karina. Helena foi o destaque do Brasília ao marcar 17 pontos.

"A gente veio de uma sequência de jogos difícil e sabia que esse também ia ser difícil. Começamos muito abaixo, mas durante o jogo fomos construindo os pontos e conseguimos sair com a vitória. Foi um jogo que teve que ter muita paciência. Teve um pouco de nervosismo, ansiedade, mas a gente conseguiu colocar a cabeça no lugar e voltar para o jogo", disse Maira, celebrando o fim de quatro jogos sem triunfos.

Com a vitória, o São Paulo/Barueri chegou aos 10 pontos, com três vitórias e quatro derrotas. Já o Brasília perdeu os quatro jogos que disputou na competição e ainda não pontuou.