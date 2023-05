Tatum supera recorde de Curry e celebra atuação histórica após críticas: 'Estou aliviado'

(via Agência Estado)

Boston Celtics e Miami Heat vão reeditar a final da Conferência Leste da NBA da temporada passada. Após o Heat garantir sua vaga ao despachar o New York Knicks, na sexta-feira, os Celtics contaram com uma atuação histórica de Jayson Tatum e se juntaram à franquia da Flórida na grande decisão após um triunfo por 112 a 88 sobre o Philadelphia 76ers, no jogo 7 das semifinais, disputado na noite de domingo.

Grande nome da partida, Tatum liderou a equipe de Boston e saiu de quadra com 51 pontos, maior pontuação alcançada por um atleta da NBA em um jogo 7 de playoffs. Até então, tal recorde pertencia a Stephen Curry, que marcou 50 pontos pelo Golden State Warriors na partida decisiva contra o Sacramento Kings, em duelo da primeira fase dos playoffs desta temporada, há cerca de duas semanas.

A apresentação e a marca histórica foram um alívio para Tatum após as dificuldades enfrentadas no jogo anterior, no qual, embora tenha sido decisivo nos minutos finais para empatar a série, registrou um desempenho bem abaixo da média. Ao longo dos duelos com os 76ers, foi alvo de muitas críticas.

"Estou aliviado por ter tido outra chance. Nossa temporada poderia ter acabado após o jogo 6. Definitivamente, estava na minha mente que eu havia jogado o pior que eu podia, por 43 minutos", afirmou o ala depois da classificação. "Hoje foi o melhor momento da temporada. Como competidor, adorei a oportunidade", completou.

Pelo lado dos 76ers, nem mesmo o recém-eleito MVP Joel Embiid, autor de apenas 15 pontos oito rebotes e uma assistências no duelo, foi capaz de evitar a frustração. Dominada completamente a partir do terceiro quarto, a franquia da Pensilvânia não conseguiu reagir e continua sem disputar uma final desde 2001.

Já os Celtics irão reencontrar o Miami Heat na decisão da Conferência. No encontro do ano passado, venceram a série por 4 a 3 antes de serem derrotados por 4 a 2 pelo Golden State Warriors na grande final da NBA.