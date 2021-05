Tatum marca 50 pontos, Celtics vencem Wizards pelo 'play-in' e estão nos playoffs

Continua após publicidade

Em uma partida memorável de Jayson Tatum, que anotou 50 pontos, o Boston Celtics venceu o Washington Wizards por 118 a 100, na noite de terça-feira, no ginásio TD Garden, em Boston, pelo torneio "play-in" (repescagem) da Conferência Leste, e avançou para os playoffs da NBA.

Com um segundo tempo brilhante, os Celtics contaram com grande atuação defensiva e o brilho de Tatum no ataque para conseguirem a vitória. Além da jovem estrela, destaque para Kemba Walker. O armador foi muito bem no duelo também e contribuiu para 29 pontos. No total, a dupla somou 79 para os mandantes. Destaque ainda para Tristan Thompson, que conseguiu 12 pontos e 12 rebotes. A franquia de Massachusetts não contou com Jaylen Brown, que está lesionado e já fora da temporada.

Pelo lado dos Wizards, Bradley Beal (22 pontos, nove rebotes e seis assistências) e Russell Westbrook (20 pontos, 14 rebotes e cinco assistências) bem que tentaram, mas não brilharam como de costume. Referência ainda para a boa participação do reserva Ish Smith (17 pontos e oito rebotes). Já Raulzinho Neto iniciou o confronto como titular, mas atuou apenas 17 minutos e não pontuou. O brasileiro teve apenas um rebote e uma assistência no jogo.

Com o resultado, os Celtics avançam como o sétimo colocado do Leste aos playoffs e enfrentarão o Brooklyn Nets na primeira rodada da pós-temporada. Já os Wizards terão mais uma chance de chegar aos playoffs, porém terão que medir forças contra o Indiana Pacers, que também na noite de terça-feira bateu o Charlotte Hornets por 144 a 117, em Indianápolis.

O ganhador desse confronto, que será disputado nesta quinta-feira, seguirá aos playoffs como o oitavo colocado do Leste e jogará contra o Philadelphia 76ers, time com a melhor campanha da conferência na temporada regular.

Em casa, no ginásio Bankers Life Fieldhouse, os Pacers venceram os Hornets com uma larga diferença de 27 pontos. O time mandante fez uma ótima partida e dominou os visitantes do começo ao fim - estes não chegaram a tomar a frente do placar nenhuma vez durante toda a partida.

No jogo, os Pacers não tiveram a presença de quatro jogadores: Caris LeVert, T.J. Warren, Myles Turner e Jeremy Lamb. Quem se destacou foi o pivô lituano Domantas Sabonis, que ficou a uma assistência de conseguir um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos): 14 pontos, 21 rebotes e nove assistências.

Já os Hornets jogaram sem Gordon Hayward e Cody Martin. O destaque foi Miles Bridges, que anotou 23 pontos e oito rebotes, além de quatro assistências. Terry Rozier terminou com 16 pontos, oito rebotes e seis assistências e LaMelo Ball foi responsável por 14 pontos e quatro assistências.

NO OESTE - O "play-in" prossegue nesta quarta-feira com dois jogos pela Conferência Oeste. Em Los Angeles, o Los Angeles Lakers, atual campeão da NBA, encara o Golden State Warriors. Quem vencer avança aos playoffs para encarar o Phoenix Suns, segundo colocado na temporada regular. O perdedor jogará na sexta contra quem vencer do duelo entre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, que se enfrentarão em Memphis.