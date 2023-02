Tatiana Weston-Webb ganha de portuguesa duas vezes e vai às quartas em Pipeline

(via Agência Estado)

Tatiana Weston-Webb tem uma relação de amor e ódio em Pipeline. Se brilhou na etapa em 2021, acabou caindo nas oitavas na temporada passada. Nesta quinta-feira, no primeiro dia da competição feminina, a surfista brasileira se garantiu nas quartas de final, na qual terá pela frente a australiana Tyler Wright, ao passar por duas baterias em que teve a portuguesa Teresa Bonvalot pela frente.

Tatiana abriu o dia em Pipeline. Logo na bateria 1, avançou na segunda colocação, com 4.84 pontos. Na sua frente ficou a americana Caroline Marks, com 6.36. A portuguesa Teresa Bonvalot caiu para a repescagem com somente 2.04 e, curiosamente, cruzou novamente o caminho da brasileira nas oitavas de final.

Em duelo individual, elas subiram as notas, com a melhora do mar, mas a portuguesa novamente não teve chances. Com metade da disputa, Weston-Webb já tinha uma boa vantagem de 8.27 a 5.00. No fim, ainda pegou uma boa onda e com duas boas manobras subiu sua nota final para 9.10. A rival necessitava de um 6.10 para avançar, mas sequer melhorou sua marca.

O dia ficou marcado pelas eliminações da australiana Stephanie Gilmore, atual campeã mundial e considerada melhor de todos os tempos, eliminada em bateria de repescagem com Alyssa Spencer e a surpreendente Caitlin Simmers, e de Moana Jones Wong, vencedora em Pipeline em 2022.

Depois de se destacar na bateria 3 diante da melhor do mundo, a surfista havaiana caiu nas oitavas, diante da americana Lakey Peterson, com 12.34 a 7.16. No começo do dia, ela havia vencido e mandado Gilmore para a repescagem.