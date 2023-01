Tarcísio vai a velório de Pelé e promete desenvolver homenagens em São Paulo

Ricardo Magatti e Marcos Antomil (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas cumpriu sua primeira agenda pública em Santos para se despedir do Rei Pelé. O chefe do Executivo paulista chegou por volta de 11h (horário de Brasília) à Vila Belmiro, onde o velório está sendo realizado, e se dirigiu para a tenda em que está o corpo do Rei do Futebol. Em contato com a imprensa, disse que vai estudar possíveis homenagens ao Atleta do Século e citou como exemplo a mudança do nome do Porto de Santos planejada pelo governo Lula.

continua após publicidade .

"A gente já viu o governo federal anunciando um acréscimo ao nome do Porto, a estrutura mais importante de Santos, com o nome do Rei Pelé. Vamos pensar, toda homenagem que a gente fizer vai ser singela e insuficiente pelo o que o Pelé fez por nós", disse. "O Brasil deve muito ao Pelé por tudo que ele fez. A forma que ele se posicionou durante a vida inteira. A gente tem o maior jogador de todos os tempos, três das estrelas da camisa da nossa seleção foram colocadas por ele", disse o governador", concluiu.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, também esteve na cerimônia e revelou a criação do Bolsa Atleta Pelé para 5 mil crianças da capital paulista."Hoje a gente tem um Bolsa Atleta, que começamos agora, e vamos expandir para o Bolsa Atleta Pelé. A gente tem um auxílio de aproximadamente R$750 reais, evidentemente com alguns critérios, com as crianças precisando estar na escola. Vou fazer uma ampliação grande, para pelo menos cinco mil crianças poderem usar o Bolsa Atleta Pelé. A gente vai usar a inspiração do Pelé para essa garotada. Quando você põe um sonho, vindo da periferia, você pode correr atrás do seu sonho, e aqueles que têm habilidade possam desenvolver essa habilidade no esporte", disse ao Estadão.

continua após publicidade .

Claudio Cosme Pereira de Souza, prefeito de Três Corações, cidade onde nasceu o Rei Pelé, afirmou que o município mineiro vai homenagear o Rei mais um monumento. Ele não quis dar detalhes, mas avisou que a obra foi projetada pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Na cidade, já existem o Museu Pelé, a Casa Pelé e uma estátua. "Pelé não é de Três Corações, é do mundo", ressaltou o prefeito.

Os portões da Vila Belmiro foram abertos às 10h05 (horário de Brasília) para a entrada dos fãs. A maioria dos súditos do Rei do Futebol estão com camisas do Santos, da seleção brasileira ou carregando bandeiras e cartazes com dizeres, como forma de homenagear o ídolo.

Os torcedores percorrem um corredor que leva do portão ao centro do gramado do estádio santista onde está o corpo de Pelé. Os fãs param por cerca de 30 segundos no local mais próximo ao caixão. Muitos usam as câmeras dos celulares para registrar o momento. Seguranças instruem as pessoas a prosseguirem com a fila rapidamente, podando parar poucos segundos para fazer registros fotográficos

Autoridades, como os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez, além do Ministro do STF Gilmar Mendes, entraram por um portão alternativo e foram acomodaados sob a tenda em que está o caixão, ao lado de familiares e ídolos santistas. No local, há algumas dezenas de cadeiras e muitas coroas de flores.