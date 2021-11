'Talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco', diz presidente

Da Redação

O Vasco se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 3 a 0 para o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR). Sem chance de acesso, o time carioca entrou em campo só para cumprir tabela e terminou a competição na 10.ª colocação, com apenas 49 pontos. Uma grande decepção para um campeão brasileiro e que esperava retornar para a elite um ano após seu rebaixamento.

continua após publicidade .

Ao fim da partida, o único a falar foi o presidente Jorge Salgado. Ele fez um pronunciamento sem responder as perguntas dos jornalistas e pediu desculpas ao torcedor cruzmaltino. "Hoje é um dia muito triste para todos nós. Realmente esse ano foi um desastre para o futebol do Vasco. Quando começou o ano a gente teve a possibilidade de realizar um bom trabalho, mas no decorrer do ano as coisas não foram dando certo e a gente termina o ano dando um vexame tremendo. Talvez tenha sido o pior ano da história do Vasco, no ponto de vista do futebol, não vou falar de outras coisas, só de futebol", afirmou.

"Pedir as minhas desculpas aos torcedores do Vasco é a única coisa que eu posso dizer. E também é que a gente já começou a trabalhar para montar novamente o futebol para o ano de 2022. Então, mais uma vez, dizer que compactuo com o sentimento do torcedor e infelizmente é uma situação muito ruim. Vamos olhar para frente e ver o que podemos fazer para corrigir essa situação", concluiu Salgado.

continua após publicidade .

O Vasco se despediu da Série B com um longo jejum de vitórias. Foram oito jogos sem vencer - três empates (Náutico, Vila Nova e Remo) e cinco derrotas (CSA, Guarani, Botafogo e Vitória, além do Londrina). A última vitória vascaína aconteceu no dia 16 de outubro sobre o Coritiba por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

A semana será decisiva no clube para definições para 2022. Uma das prioridades é a contratação de um técnico. Desde a demissão de Fernando Diniz, no dia 11 de novembro após derrota para o Vitória por 3 a 0, pela 35.ª rodada, o time carioca é dirigido interinamente por Fábio Cortez.

Antes de definir quem vai comandar o time dentro de campo em 2022 para buscar o acesso para a Série A, a diretoria quer até quarta-feira definir a contratação de Ricardo Gomes para ocupar a função de coordenador no lugar do diretor executivo Alexandre Pássaro, que saiu junto com Diniz.

Ricardo Gomes tem história em São Januário, onde conquistou a Copa do Brasil em 2011 como treinador e foi diretor técnico dois anos depois. Para o cargo de diretor-executivo, o clube sonha com Anderson Barros, que está no Palmeiras. O elenco de jogadores deve sofrer uma grande reformulação. Até mesmo o ídolo e artilheiro German Cano pode deixar o grupo, porque ele teria propostas de clubes da Série A.