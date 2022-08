Tabata é apresentado no Palmeiras e diz estar pronto para encarar Corinthians

(via Agência Estado)

O Palmeiras apresentou nesta sexta-feira mais um reforço para o técnico Abel Ferreira. O meia-atacante Bruno Tabata foi contratado junto ao Sporting, de Portugal por 5 milhões de euros, (R$ 26 milhões) já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e disse estar pronto para fazer a sua estreia no clássico com o Corinthians, que acontece neste sábado, pelo Brasileiro.

"Estou me sentindo bem fisicamente. Como jogador, sonho em estar nos grandes jogos. Se pudesse escolher, estaria em campo amanhã. Me sinto preparado, mas fica para o treinador escolher", afirmou o jogador em sua primeira entrevista.

Com contrato assinado até 2026, Tabata vai usar a camisa 27 e deve ser inscrito na Libertadores na vaga do atacante Gabriel Verón, negociado com o Porto, de Portugal. O reforço disse que a vinda para o clube paulista foi a realização de um sonho e falou da possibilidade de jogar logo.

"Assim que soube da possibilidade, assisti a uns seis, sete jogos para ter mais noção tática de como o time joga para me conectar e tem tudo para ser uma adaptação rápida."

Desconhecido por grande parte do torcedor brasileiro, o meia-atacante falou de suas características e disse que pode atuar em qualquer função destacada pelo treinador na frente.

"Na minha passagem lá fora, virei um jogador versátil e atuei por todas as posições. Dos dois lados, por dentro, como falso nove. O Rony é um jogador mais de profundidade enquanto eu sou mais de fazer a ligação. Posso jogar onde o mister precisar", afirmou o atleta.

Revelado pelo Atlético-MG, Tabata foi para o Portimonense antes de se tornar profissional. Seus passos pelo futebol europeu, no entanto, já estavam no radar do técnico Abel Ferreira.

"Não tinha uma relação direta com o Abel, mas nos enfrentamos em Portugal. Desde que ele chegou ao Palmeiras, sabia que ele tinha interesse na minha vinda. Esse foi o momento perfeito. Juntou o momento do clube com a minha vontade de estar aqui", comentou.

Nesta janela de transferências, o meia-atacante surge como o terceiro reforço contratado pelo clube. Antes dele, vieram os atacantes López e Merentiel