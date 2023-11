Sylvinho recebe prêmio concedido a albaneses que brilham no mundo pelo bom trabalho na seleção

O técnico Sylvinho, ex-Corinthians, teve seu trabalho realizado na Albânia reconhecido. O brasileiro foi homenageado pelo primeiro ministro do país, Edi Rama, com o prêmio Águia de Ouro, concedido para albaneses que se destacam no mundo, por levar a seleção à Eurocopa de 2024.

"Com muita honra, recebi o Prêmio Águia de Ouro. Estar entre os homenageados me deixou bastante feliz. Juntamente com alguns integrantes da comissão técnica e staff da seleção, tive o prazer de poder agradecer aos atletas e à nação albanesa pela linda parceria que se criou durante as Eliminatórias e que culminou com nossa classificação para a Euro-2024", agradeceu o brasileiro.

O técnico usou suas redes sociais para agradecer a premiação. Sempre vaidoso, o treinador postou a foto com um terno estiloso e com o belo troféu nas mãos recebido na capitão Tirana. O largo sorriso mostrava sua satisfação com a campanha da seleção albanesa.

A Albânia caiu no Grupo E, ao lado das favoritas República Checa e Polônia de Lewandowski, além de Moldávia e Ilhas Faroe. E fez uma campanha segura para terminar na liderança, após quatro vitórias, três empates e somente uma derrota.

A classificação veio com uma rodada de antecedência, com empate diante da Moldávia, fora de casa, por 1 a 1, com a igualdade cedida somente nos minutos finais, quando o clima já era festivo. Foram 12 gols anotados pelos comandados de Sylvinho e somente quatro sofridos. A campanha teve triunfos contundentes por 2 a 0 sobre a Polônia e de 3 a 0 nos checos.