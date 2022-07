Swiatek vence romena e vai às quartas em Varsóvia; Pigossi é eliminada nas duplas

(via Agência Estado)

Iga Swiatek continua trilhando um caminho tranquilo em sua terra natal, na missão de acrescentar mais um título a uma temporada mágica. A número 1 do mundo garantiu vaga nas quartas de final do WTA 250 de Varsóvia, na Polônia, nesta quinta-feira, ao vencer a lucky loser romena Gabriela Lee por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, na partida das oitavas de final. A próxima adversária será Caroline Garcia, da França, cabeça de chave número 5 e 45ª colocada do ranking.

O torneio de Varsóvia é o primeiro disputado por Swiatek desde a eliminação para a francesa Alizé Cornet na grama de Wimbledon. No saibro, caso do ATP polonês, está invicta há 18 partidas, sem perder desde a queda para a grega Maria Sakkari nas quartas de final de Roland Garros, em 2021.

A polonesa de 21 anos teve uma exibição de muita agressividade nesta quinta, com 25 winners contra apenas três da adversária romena, que até teve alguns momentos interessantes na partida, mas não reuniu condições de segurar todo o ímpeto da atual melhor tenista do mundo. Os melhores lances de Lee foram no início do duelo, quando seu backhand canhoto deu trabalho para Swiatek, não à toa o placar do primeiro set chegou a marcar 3 a 3.

Depois de uma dupla falta, contudo, cometeu uma dupla falta e abriu caminho para a polonesa dominar o jogo, com seu saque praticamente impecável. No segundo set, Swiatek abriu 4 a 0 e neutralizou as esperanças da romena, que venceu o game seguinte em um sinal de reação, porém não foi o suficiente para evitar a derrota por 6 a 2.

LAURA PIGOSSI ELIMINADA

A brasileira Laura Pigossi, número 113 do mundo, também entrou em quadra em Varsóvia nesta quinta-feira, na disputa por duplas, mas acabou eliminada. Ao lado da venezuelana Andrea Gámiz, foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2, em duelo com as anfitriãs polonesas Katarzyna Kawa e Alicja Rosolska.

Apesar da eliminação, a estadia de Pigossi na Polônia ainda não terminou. Isso porque ela passou pela argentina Nadia Podoroska nas oitavas de final do simples, na quarta-feira, e voltará à quadra na sexta para encarar a romena Ana Bogdan, 108ª colocada do ranking, pelas quartas de final. "Ela joga rápido, tem uma melhor esquerda, gosta de mandar no ponto. Tenho que variar alturas, velocidades e jogar cada ponto, sempre com uma bola a mais", disse a brasileira, que assegura uma vaga no top 100 caso consiga a vaga na semifinal.