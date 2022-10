Swiatek vence McNally no WTA 500 de Ostrava e alcança 10ª semifinal em 2022

(via Agência Estado)

Iga Swiatek garantiu sua décima final do ano nesta sexta-feira, ao vencer a americana Caty McNally por duplo 6/4, em duelo das quartas de final do WTA 500 de Ostrava. Na disputa por uma vaga na decisão do título, a número 1 do mundo irá enfrentar a russa Ekaterina Alexandrova, que chegou à final depois de vencer a checa Tereza Martincova, algoz de Anett Kontaveit nas oitavas.

Swiatek somou a 59ª nona vitória de 2022 e está a um triunfo de igualar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, última tenista a vencer 60 partidas em uma única temporada. A marca expressiva foi conquistada por Wozniacki em 2017. Depois disso, nenhuma jogadora conseguiu alcançá-la.

Para se aproximar da marca, a polonesa precisou de 1h54min de jogo contra Mcnally, que lutou bravamente e ofereceu resistência nos dois sets, mas sucumbiu diante da qualidade da número 1 do mundo. "Foi definitivamente físico - no início do segundo set eu pude sentir que meu nível de energia caiu um pouco. Estou muito feliz por ter recuperado novamente e pude usar minha experiência em meus momentos importantes , porque Caty jogou muito be", comentou Swiatek.

A outra semifinal de Ostrava será disputada entre a cazaque Elena Rybakina e a anfitriã Barbora Krejcikova. Rybakina avançou com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/ (7/5) e 6/4, em duelo com a checa Petra Kvitová. Krejcikova, por sua vez, garantiu-se como única tenista da casa nas semis ao bater a americana Alycia Parks com parciais de 7/4 (7) e 6/3, após apenas 49 minutos.

MEDVEDEV ENFRENTA NADAL

As semifinais do ATP 500 de Astana, no Casaquistão, terão um confronto de peso entre Daniil Medvedev e Novak Djokovic, dois nomes que estiveram recentemente no topo do ranking. Medvedev fechou a disputa das quartas de final com uma vitória tranquila por duplo 6/1 sobre o espanhol Roberto Bautista-Agut e garantiu o duelo com Djokovic, que fez 6/4 e 6/3 contra Karen Khachanov.