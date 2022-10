Swiatek vai às quartas em San Diego e Rafael Matos dá adeus nas duplas em Gijón

(via Agência Estado)

Iga Swiatek mais uma vez sofreu diante da chinesa Qinwen Zheng. Assim como em Roland Garros, a número 1 do mundo precisou de três sets para despachar a oponente, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final do WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos. A polonesa fez 6/4, 4/6 e 6/1 em 2h20.

Depois de dar enorme trabalho à número 1 do mundo em Roland Garros, mesmo sendo derrotada por 2 a 1, a chinesa começou com equilíbrio o segundo confronto entre elas, levando o primeiro set igual até 4 a 4, quando acabou quebrada e viu a polonesa sacar para fechar em 6/4.

A devolução do placar veio no segundo set. Mas também com muito sofrimento. As tenistas novamente foram iguais até 4 a 4. Zheng foi para o serviço e precisou salvar cinco breakpoints para confirmar o saque e depois fechar quebrando.

A decisão seria na terceira parcial. Após abrir 1 a 0, a chinesa número 28 do ranking desperdiçou um breakpoint, cedeu o 1 a 1 e foi castigada na sequência, sendo quebrada, o que a desanimou no duelo. Com pontos diretos, Iga fechou em 6/1. Depois de duas parciais duras, o set decisivo acabou sendo totalmente dominado pela polonesa, que fechou em 2h20 para avançar às quartas de final.

RAFAEL MATOS CAI

Vice-campeão em Tóquio no fim de semana, o brasileiro Rafael Matos não conseguiu ir além das quartas de final do ATP 250 de Gijón, na Espanha. Nesta quinta-feira, ele e o parceiro espanhol David Vega, os cabeças de chave 3, acabaram cedendo a virada para a dupla americana formada por Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, sendo eliminados por 6/7 (8/10), 6/4 e 10/6 após 1h35 de jogo.

Depois de ganhar o primeiro set no tie-break, Matos e Vega não conseguiram sequer chances de quebras no segundo set, levando a decisão para o super tie-break. Saíram com 5 a 2 contra, ainda salvaram dois match points, mas acabaram dando adeus com 10/6.

No torneio de simples em Gijón, o número 9 do mundo, o russo Andrey Rublev, superou Ilya Ivashka, de Belarus, por 6/3, 5/7 e 6/4, enquanto o britânico Andy Murray precisou de três sets para passar pelo argentino Pedro Cachin, de virada, com parciais de 2/6, 7/5 e 7/6 (7/3).

O americano Sebastian Korda surpreendeu o espanhol Roberto Bautista-Agut, com bela virada após levar 7/5 no primeiro set. O 47º do mundo fez um duplo 6/4 para deixar o favorito espanhol pelo caminho. Já o argentino Francisco Cerundolo, 29 do ranking, passou pelo francês Manuel Guinard, com 7/6 (7/5) e 6/2.