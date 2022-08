Swiatek cai nas oitavas pelo segundo WTA seguido e Medvedev avança em Cincinnati

(via Agência Estado)

Iga Swiatek vive dias bastante difíceis antes do US Open. Uma semana após ser eliminada por Bia Haddad no WTA 1000 de Toronto, a líder do ranking mais uma vez se despediu nas oitavas de final de um torneio, agora no WTA 1000 de Cincinnati, em derrota diante da americana Madison Keys, nesta quinta-feira, por 6/3 e 6/4.

Foi uma vingança da americana. Na abertura de Indian Wells, em abril, a polonesa a humilhou, com 6/1 e 6/0 em somente 56 minutos. Novamente jogando em seu país, ela chegou a abrir 5 a 0 no segundo set para devolver aquele pneu. Não conseguir, mas fechou com 6/4 em seu quinto match point. Iga deixou a quadra bastante descontente, com uma toalha na cabeça escondendo o rosto.

O primeiro set foi igual até 3 a 3, quando Keys empacou três pontos seguidos, quebrando o serviço da polonesa por duas vezes. Empolgada, a americana abriu logo 5 a 0 no set seguinte com mais duas quebras. Nada dava certo para o número 1 do mundo.

Como o ocorre com regularidade no tênis, porém, Keys ficou nervosa na hora de fechar e permitiu reação da Swiatek, que diminuiu para 5 a 4 devolvendo as duas quebras. A polonesa foi para o saque para empatar. Mas a americana fez um game perfeito e fechou na quinta oportunidade após a bola bater na rede e sobrar fácil para o golpe decisivo.

"Estou muito feliz. Desperdicei algumas chances para fechar, mas consegui ganhar. Nosso último jogo foi desastroso e agora conseguir jogar bem e sair vencedora", comemorou Keys, que pela primeira vez na carreira derrota uma líder do ranking. Contra a polonesa ela vinha de duas derrotas seguidas.

Além de Swiatek, outras favoritas também se despediram precocemente em Cincinnati nesta quinta-feira. Segunda cabeça de chave, Anett Kontaveit levou a virada da chinesa Zhang Shuai, com 2/6, 6/4 e 6/4. A tenista da Estônia já havia sofrido na estreia.

A tunisiana Ons Jabeur, cabeça 5, também está eliminada. Ela caiu diante da checa Petra Kvitova com parciais de 6/1, 4/6 e 6/0. Elena Rybakina passou por Alison Riske com 6/2 e 6/4.

MEDVEDEV GANHA OUTRA

Com a liderança do ranking garantida após a eliminação de Rafael Nadal, quarta-feira, o russo Daniil Medvedev entrou em quadra mais calmo e somou novo triunfo em Cincinnati, desta vez diante do canadense Denis Shapolanov, com duplo 7/5. A classificação às quartas já seria suficiente para a manutenção do topo. Ele agora desafia o americano Taylor Fritz, que ganhou a batalha contra o russo Andrey Rublev, de virada, por 6/7 (4/7), 6/2 e 7/5.

O grego Stefanos Tsitsipas comprovou o favoritismo diante do argentino Diego Schuwartzman, avançando com duplo 6/3.