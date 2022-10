Swiatek busca virada sobre Pegula e vai à final do Torneio de San Diego

(via Agência Estado)

A polonesa Iga Swiatek sofreu neste sábado, mas venceu a americana Jessica Pegula e avançou à final do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos. A tenista número 1 do mundo saiu atrás no placar e precisou buscar a virada para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2, em 2h06min de confronto.

Foi a terceira vitória de Swiatek em quatro jogos contra Pegula, que vive sua melhor fase da carreira e é a atual número seis do mundo. Na final. A tenista da Polônia vai enfrentar a vencedora do duelo entre a americana Danielle Collins e a croata Donna Vekic.

Contra Pegula, Swiatek fez um set inicial irregular, de muitos erros, principalmente nos pontos mais importantes. Mas iniciou uma forte reação a partir da segunda parcial. A polonesa aproveitou cinco dos 13 break points cedidos pela tenista da casa, enquanto Pegula obteve seis oportunidades de quebra de saque, porém só converteu duas.

No domingo, a tenista de 21 anos vai tentar conquistar seu oitavo título na temporada, e o 11º da sua já vitoriosa carreira. Com ampla vantagem na liderança do ranking, Swiatek tem tudo para fechar o ano na ponta.

LAURA e CAROL AVANÇAM EM QUALI

Medalhista na Olimpíada de Tóquio, Laura Pigossi estreou com vitória no qualifying do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Ela venceu neste sábado a russa Varvara Flink por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8), em quase duas horas de partida.

Na segunda e última rodada do quali, a tenista brasileira vai enfrentar a americana Asia

Muhammad. Se vencer, entrará na chave principal de uma das maiores competições desta reta final da temporada.

O mesmo acontecerá com Carolina Meligeni Alves se ela superar a americana Caroline Dolehide na segunda e última rodada do quali. Neste sábado, Carol venceu a norueguesa Ulrikke Eikeri por 6/2 e 6/3. As duas brasileiras tentam se juntar a Beatriz Haddad Maia, que estreia direto na chave principal no torneio mexicano.