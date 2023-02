Swiatek aumenta freguesia contra Gauff e decide Torneio de Dubai com Krejcikova

(via Agência Estado)

Iga Swiatek está em sua segunda decisão seguida. Com um pouco mais de trabalho do que nas últimas cinco vezes que esteve em quadra, somando vitórias arrasadoras, ela aumentou sua invencibilidade no confronto contra a americana Cori Gauff ao vencê-la pela sexta vez, agora por 6/4 e 6/2 - segue sem perder sets da jovem oponente. Na final do Torneio de Dubai, competição nível WTA 1000, neste sábado, a líder do ranking encara o checa Barbora Krejcikova, algoz de Jéssica Pegula na semifinal desta sexta-feira.

Depois de avançar à semifinal sem precisar entrar em quadra pelas quartas, Iga Swiatek mostrou que a pausa de um dia não modificou seu ritmo de jogo. Com muita potência nos saques, ela foi logo abrindo 5 a 2 sobre Gauff, com duas quebras. Acabou perdendo o saque na hora de fechar, mas fechou em 6/4 em seu quinto set point.

O tênis arrasador apresentando nos últimos embates - foi campeão em Doha perdendo somente cinco games - foi apresentado no segundo set, quando a polonesa abriu logo 4 a 0. Com a enorme vantagem, ela diminuiu o ritmo no serviço da rival e apostou em seu saque para fechar em 6 a 2 contra a sexta melhor do mundo após 1h29.

A rival da decisão será Barbora Krejcikova, que venceu uma instável Jéssica Pegula por 2 a 1. A checa fez 6/1, 5/7 e 6/0 em 2h01 e tenta repetir o resultado do Torneio de Ostrava, quando desbancou a polonesa na decisão, para celebrar mais um título na carreira.

Para avançar à decisão, o checa aproveitou muito bem o dia "estranho" da americana, que também passou pelas quartas de final com W.O. Apática e sem brigar pelos pontos, Pegula foi facilmente batida no primeiro set por 6 a 1.

Na parcial seguinte, a americana esboçou reação, abrindo 5 a 3 e desperdiçando dois sets points. Após a checa empatar em 5 a 5, ela voltou a quebrar e fechou em 7 a 5. Incomodada, Pegula deixou a quadra por alguns minutos. Na volta, não acertou mais nada, caindo com um pneu.

