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Svitolina vence Gauff e volta a ser campeã do Roma Open 8 anos após último título

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 17:15:00 Editado em 16.05.2026, 17:24:06
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A tenista ucraniana Elina Svitolina derrotou Coco Gauff, dos Estados Unidos, por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 6/2, em uma disputa de quase três horas na final do Roma Open neste sábado e conquistou o torneio italiano pela terceira vez, após as conquistas de 2017 e 2018.

Gauff, quarta do mundo, foi a terceira vítima consecutiva de Svitolina entre as dez melhores do ranking, depois de Elena Rybakina (segunda) e Iga Swiatek (terceira).

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A norte-americana, vice-campeã em Roma pelo segundo ano seguido, começou a final de maneira mais incisiva, quebrando o saque da rival e abrindo uma vantagem de 4 a 2 no primeiro set com agressividade e potência no saque. Svitolina, décima do ranking, manteve a calma e se recuperou.

Ela empatou a parcial em 4 a 4 após um tropeço emocional de Gauff, que desperdiçou uma vantagem de 40 a 0 no oitavo game. A partir daí, Svitolina dominou, atacou o segundo saque da adversária e fez 6/4.

Na segunda parcial, Svitolina pressionou o saque de Gauff constantemente. A tenista dos EUA conseguiu resistir aos ataques da rival e forçou o tie-break, no qual venceu quatro pontos consecutivos após o 3 a 3 e forçou o terceiro set.

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As duas tenistas mantiveram seus serviços, mesmo sob pressão, até o 2 a 2 do set decisivo, quando Svitolina conseguiu uma quebra e abriu 3 a 2 e saque. Gauff perdeu o serviço novamente no sétimo game, e a ucraniana fez 5 a 2. Svitolina desperdiçou seu primeiro match point, mas assegurou o título na sequência.

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